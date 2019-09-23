Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lyndsay Graham ile görüştü. Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gelen Erdoğan'ın ilk ikili görüşmesi konakladığı Peninsula Hotel'de gerçekleşti.

Başkan Erdoğan'la görüşen ABD'li Senatör Graham'dan F-35 açıklaması: Türkiye'yi geri almaya çalışıyoruz

Erdoğan, ABD'li Senatör Graham'ı kabul etti. Kabul yaklaşık 40 dakika sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da görüşmede hazır bulundu. ABD'li Senatör Graham görüşmenin bitiminde kısa bir açıklamada bulundu. Görüşmenin iyi sonuçlandığını ifade eden Graham, ABD ile Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya çalıştığını belirterek, "Türkiye'nin Suriye'de yaptıkları DEAŞ'in geri gelmemesini sağlıyor. Türkiye İdlib'te önemli işler yapıyor, insanların ölmesini önlüyor. Türkiye ile stratejik partnerliğimizin artması gerektiğini düşünüyorum.

Başkan Erdoğan'dan ABD'de baş döndüren görüşme trafiği

Türkiye sadece Suriye için değil tüm bölge açısından önemli. Ayrıca, Türkiye'yi F-35 programına geri kazandırmanın önemli olduğu kanaatindeyim. Belki, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bile olabilir" dedi.

"TÜRKİYE TÜM BÖLGE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK"

Graham, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde New York'ta Erdoğan ile bir araya geldi. Videoda Graham, Erdoğan ile olası bir serbest ticaret anlaşmasını ele aldıklarını söyledi. Graham gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye yalnızca Suriye konusunda değil, tüm bölge için çok önemli bir müttefik" dedi..