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'da 6,8 büyüklüğünde

'nın Maluku eyaletinde 6,8 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken uyarısı da yapılmadı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019 03:45 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 03:48
Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin başkenti Ambon'un 40 kilometre kuzeydoğusundaki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.

Saumlaki bölgesinde de 22 Eylül'de 6,4 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Maluku eyaletindeki Ternate bölgesinde, 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
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