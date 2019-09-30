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'ten bir skandal daha

’in ’deki bir MOSSAD ajanını konu alan The SPY dizisinin 4. bölümünde, duvara asılı bir bölünmüş haritası, büyük tepki çekti.

Giriş Tarihi: 30.9.2019 20:16 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 20:30
Netflix'ten bir skandal daha

Platformun, bu ay başında yayınlamaya başladığı, Mısırlı bir Yahudi olan ve Orta Doğu'daki istihbarat savaşlarının bel kemiği isimlerinden biri olan Eli Kohen'in hikayesinin anlatıldığı The SPY adlı mini dizinin 4.bölümünün bir sahnesinde yer alan 'bölünmüş Türkiye haritası' tepki çekti.

Başrolünde komedi filmleriyle tanınan Sacha Baron Cohen'in oynadığı The Spy dizisi, Eli Cohen'in masabaşı bir işte çalışırken Mossad'ın en önemli ajanlarından birine dönüşmesi sürecini ve yaptığı istihbarat çalışmalarını anlatıyor.

Netflix dizisinde skandal Türkiye haritası

Netflix daha önce bir çizgi dizide yaptığı LGBTİ propagandası ile tepki toplamıştı..

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Netflix'ten bir skandal daha
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