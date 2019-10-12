Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Otobüs kaldırımda uyuyanları ezdi: 7 ölü

Otobüs kaldırımda uyuyanları ezdi: 7 ölü

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019
Otobüs kaldırımda uyuyanları ezdi: 7 ölü
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Bulandshahr bölgesinde kaldırımda uyuyan 7 kişi, hız yapan bir otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi. Hindustan Times'ın haberinde göre, tapınak ziyaretinden dönen 56 kişilik kafile 02.50 sularında Ganj nehrine yakın Gandhi Dağ geçidi yakınlarında mola vermek istedi. Otobüs bu sırada diğer bir otobüsten inerek kaldırımda uyumaya başlayan 7 kişiyi ezdi. Kazada, 4 kadın ve 3 kız çocuğunun olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otobüs şoförünün kayıplara karıştığını aktaran polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otobüs kaldırımda uyuyanları ezdi: 7 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN