Otobüs kaldırımda uyuyanları ezdi: 7 ölü

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Bulandshahr bölgesinde kaldırımda uyuyan 7 kişi, hız yapan bir otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi. Hindustan Times'ın haberinde göre, tapınak ziyaretinden dönen 56 kişilik kafile 02.50 sularında Ganj nehrine yakın Gandhi Dağ geçidi yakınlarında mola vermek istedi. Otobüs bu sırada diğer bir otobüsten inerek kaldırımda uyumaya başlayan 7 kişiyi ezdi. Kazada, 4 kadın ve 3 kız çocuğunun olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otobüs şoförünün kayıplara karıştığını aktaran polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.