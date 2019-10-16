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Mahkûm gibi hisset! 165 TL’ye garip bir

’deki Tihar Cezaevi’ni turizme açıyor! Mahkûm gibi hissetmek isteyenler gecelik 28 dolara yataksız hücrelerde mahkûm üniformalarıyla konaklayabilecek

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2019
Mahkûm gibi hisset! 165 TL’ye garip bir turizm
Asya'nın en büyük cezaevi olarak bilinen Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Tihar Cezaevi, bir günlüğüne bir mahkûm gibi yaşamak isteyenler için bir proje başlatacak. "Mahkûm Gibi Hisset" isimli bu proje kapsamında 28 dolar (165 TL) ödeyen "turistler", mahkûm üniformaları giyip bir günü banyolu hücrelerinde geçirecek. Ancak hücrelerinde yatak yok. Turistler, gerçek mahkûmlar gibi yerde uyuyacak. Gün içindeki tüm yaşam koşulları da mahkûmlarıyla aynı olacak. Turistlerin cep telefonları alınacak. Resim ve meditasyon gibi etkinliklere katılacak olan cezaevi turistleri, buradaki yemekhanede pişen yemekleri yiyecek. Cezaevi yemeğinin çok güzel olduğu söyleniyor. Hatta daha önce bu cezaevinde kalan bir mahkûmun bu nedenle cezaevine dönmek için yeni bir suç işlediği yerel medyada çıkan haberler arasında yer alıyor... Hindistan'da en çok aranan suçluların gönderildiği Tihar Cezaevi'nde 16 binden fazla mahkûm olduğu belirtilirken, turistlerin bu suçlularla karşı karşıya gelmelerine izin verilmeyecek. Ortak alanlarda sadece seçilmiş mahkûmlar turistlerle iletişime geçebilecek. Projenin henüz uygulamaya geçmediği, hükümetten izin beklendiği belirtilirken, bu deneyimi yabancı turistlerin de yaşayabileceği ifade ediliyor.

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Mahkûm gibi hisset! 165 TL’ye garip bir turizm
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