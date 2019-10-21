Ankara büyük bir oyunu bozdu

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü'nün, TSK'nın Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin mesnetsiz iddialarına sert tepki gösterdi. Ankara, sivillere ilişkin bu iddiaları bütünüyle reddederken, açıklamayı da Türkiye'ye yönelik karalama kampanyasının bir parçası olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, şöyle denildi: "Uluslararası Af Örgütü'nün Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin raporundaki mesnetsiz iddiaları bütünüyle reddediyoruz. Sözkonusu asılsız iddiaları, Suriye'den kaynaklanan ve ulusal güvenliğimize kasteden terör tehdidiyle mücadelemize karşı başlatılan karalama kampanyasının parçası olarak değerlendiriyoruz. Barış Pınarı Harekâtı, hem Türkiye'nin ulusal güvenliğini, hem de izlediği ayrılıkçı gündemle Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden terör örgütü PYD/ YPG'ye karşı yürütülen bir terörle mücadele operasyonudur. Harekâtın planlama ve icrasında sadece PYD/ YPG unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için gereken her türlü tedbir uygulanmaktadır. Harekâta destek veren Suriye Milli Ordusu'nun, kendi unsurlarının neden olduğu iddia edilen sivil zayiat vakalarını incelemek üzere bir Soruşturma Komisyonu kurduğunu bu vesileyle hatırlatmakta fayda görüyoruz. PYD/ YPG'nin AB ve NATO tarafından da terör örgütü kabul edilen PKK'yla bağı ve işlediği suç ile ihlaller defaatle belgelenmiştir." Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Kanal 7'de katıldığı programda Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili gelişmeleri değerlendirirken "(Harekât ile) Büyük bir oyunu bozduk. Bu gürültünün sebebi budur. Burada bir PKK devleti kurduracaklardı" dedi.



120 SAATİ GEÇEBİLİR

"Bu harekâtla bir taşla on kuş vuruldu. Sadece kendimiz için değil. Hem Suriye için, hem de bölgenin istikrarı ve güvenliği için çok stratejik, önemli ve zamanlıca bir harekât oldu" diye konuşan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Bu vardığımız mutabakatla ABD bu bölgeden YPG/PKK'lı teröristleri tamamen, 32 kilometrenin güneyine çekeceğini vaadetti. Bu 120 saatin sonunda biz bu bölgeden tüm teröristlerin çekildiğini görmek istiyoruz. Aynı şekilde silahların da alındığını görmek istiyoruz. Daha sonraki aşamada, bu beş günde 120 saatte mümkün olmayabilir." ANKARA

Terör örgütü yandaşları Alman futbol taraftarlarına saldırdı

Köln'de terör örgütü lehine düzenlenen mitingden dönen PYD/PKK yandaşları ile futbol takımı taraftarları arasında trenin Düsseldorf Havalimanı durağına yaklaştığı sırada bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Köln'den Hamm kentine giden RE1 numaralı tren, çıkan kavga nedeniyle yaklaşık bir saat duraktan hareket edemedi. Olay yerine polisin gelmesiyle terör örgütü yandaşlarıyla futbol taraftarları birbirinden ayrıldı. Kavga sonrası trenin koridorlarında ve koltuklarında kan lekelerinin olduğu belirtildi.



KUZEY MAKEDONYA'DA 'BAYRAK' KRİZİ!

KUZEY Makedonya'nın Gostivar şehrinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçik'e destek için verdiği asker selamı sonrası Helsinki İnsan Hakları Komitesi ve Gostivar Belediyesi tarafından kınanmaları ülkede infiale yol açtı. Okul müdürünün "siyasi semboller kullanarak görevi kötüye kullandığı" iddiasıyla kınanıp, Türk bayrağının komite tarafından siyasi simge olarak gösterilmesi, ülkede yaşayan Türk toplumunu ayağa kaldırdı. Türk siyasi partileri ve STK'ların provokatif olarak nitelendirdiği kınama olayına bir tepki de Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği'nden geldi. Büyükelçilik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gostivar Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'na desteklerini bildirerek, "Terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun olarak kararlılıkla sürdüren Türkiye'ye ve kahraman Mehmetçiğe selam ve desteğini esirgemeyen Kuzey Makedonya Türk toplumuna biz de selam ediyoruz" ifadeleri kullandı.



Furkan HAYKIR/ GOSTİVAR

PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN ÇEKİLMESİ NASIL İZLENİYOR? BARIŞ PINARI HAREKATI'NA VERİLEN 5 GÜNLÜK ARADA 4. GÜN...