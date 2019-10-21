İşte terör seviciliğinin neden YPG/PKK'nın petrol kuyuları

Suriye İnsan Hakları Ağı raporunda ABD'nin 2018 yılında Esed rejimine yönelik ilan ettiği ambargoya rağmen yıllık 400 milyon doları bulan petrol satışının büyük oranda Esed bölgesine satıldığı vurgulanıyor.

ABD'nin bölgede görevli sivil ve asker görevlileri rejim ve Irak bölgelerine gönderilen petrolden pay alıyor. Yeni Şafak'a bilgi Suriye Geçici Hükümeti eski müsteşarlarından Abu Hüso, yasadışı petrol satışından ABD'li sivil yetkililer ve CENTCOM subaylarının komisyon aldığını ve bu rakamın yıllık 30 milyon doları aştığını belirtti.

İşte terör örgütü YPG’nin Suriye’deki petrol kuyuları

PKK EN GENİŞ REZERVE SAHİP 11 PETROL YATAĞINI İŞLETİYOR

Kandil merkezli terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, 2015 yılı ortalarından başlayarak ABD'nin olağanüstü desteği sayesinde Suriye'nin kuzey ve doğu bölgelerini işgale başladı. DEAŞ bahanesi ile Suriye'ye giren ABD'nin kara ve hava desteği ile ilerleyen PKK'lı militanlar 2016 yılı başından itibaren Suriye'nin en zengin petrol sahalarına yöneldi. ABD ile birlikte başlayan işgal ve ilhak sürecinde petrol bölgelerinin yüzde 80'lik kısmı terör koridoruna dahil edildi. Bölgelere göre petrol alanlarının dağılımı ve PKK-ABD ittifakı tarafından ele geçirilme takvimi şöyle oluştu.





HASEKE BÖLGESİNDEKİ KUYULAR

1-Rimeylan: Suriye'nin en zengin ve en büyük 2. Petrol yatağı, Rımeylan beldesi yakınlarında bulunuyor, içinde 1320 petrol kuyusu var ve Esed rejimi 2012 yılında bölgeyi PKK terör oluşumuna teslim ederek çekildi. Rimeylan kuyuları 2015 yılından bu yana PKK tarafından işletiliyor.

2- El Suveydiye: Malikiye bölgesinde bulunan El Suveidiye beldesi yakınlarında bulunmakta ve bu bölgede 2012 yılında Şam yönetimi tarafından PKK'ya teslim edildi. Örgüt Suveydiye'den de 2015 yılından bu yana petrol çıkarıp satıyor.

3-Kebeybe: Sadadi çölünde bulunmakta ve Şubat 2016 tarihinden bu yana PKK kontrolünde

4-Merkede: Sadadi çölünde bulunmakta ve Şubat 2016 tarihinden bu yana PKK kontrolünde

5- Tişrin: Hol beldesi yakınlarında bulunmakta Temmuz 2015 tarihinden bu yana PKK kontrolünde

6- El Cebse: Şedadi yakınlarında bulunmakta, içinde 10 larca petrol ve gaz kuyusu bulunmakta ve Şubat 2016 tarihinden bu yana PKK kontrolünde





DEİR EL ZOR BÖLGESİNDEKİ KUYULAR:

Suriye'nin en büyük gaz ve petrol yatakları bu bölgede bulunmakta.

1-El Ömer: Suriye'nin en büyük petrol yatağı ve Ziban beldesi çölünde bulunmakta ve Ekim 2017'den bu yana PKK kontrolünde.

2-El Tanek: Şuaytat Bölgesinde bulunmakta ve Ekim 2017'den bu yana PKK kontrolünde.

3-Koniko: Haşşam Beldesi çölünde bulunmakta, Eylül 2017 tarihinden bu yana PKK kontrolünde ve Suriye'nin en büyük gaz yatağı.

4-El Cefre: Cıdeyd Akidat köyü çölünde bulunmakta, Eylül 2017 tarihinden bu yana PKK kontrolünde.

5-Deyro: Kesre beldesi yakınlarında bulunmakta, Eylül 2017 tarihinden bu yana PKK kontrolünde.

Bölgelerde yaşayan tanıklar ve petrol kaçakçılarının ifadelerine göre Petrolün varilin Rejime 30 Dolara satıyor. Yani Günlük gelir 420 Dolar – Aylık gelir 12 milyon 600 bin Dolar – Yıllık gelir 378 Milyon dolar.

YARI FİYATINA SATIYOR

ABD'li yetkililerin de dolaylı ortaklık ettiği PKK'nın korsan petrol satışı piyasa fiyatının yarısı üzerinden gerçekleşiyor. Piyasa fiyatı 50-55 dolar arasında değişen varil başı petrol fiyatlarına rağmen PKK tarafından satılan petrolün fiyatına Irak ve Esed kanadından 30 dolar ödeniyor. Örgütün petrol satışından elde ettiği günlük gelir 420 ila 450 bin dolar arasında değişiyor. Aylık rakam ise 12 milyon 500 bin ila 13 milyon dolar arasında değişim gösteriyor.

TAMAMI YASA DIŞI

Terör yapılanmasının petrol satışı, Şeddadi bölgesinden Kuzey Irak'a döşenen gizli boru hattı ve tankerler aracılığı ile ülke dışına, Münbiç, Rakka, Deir el zor ve Haseke'de açılan kordiror üzerinden ise Şam'a gerçekleşiyor. Satışın tamamı yasadışı formüller ve kordiorlar üzerinden yapılıyor. Rimeylan, El Ömer, Koniko, Cefre, Cebse gibi aktif üretim hatlarına gelen tankerler binlerce varil petrolü Esed bölgesine taşıyor.

ABD PKK DEVRİYESİNE RAĞMEN PETROL KAÇAKÇILIĞI

Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından hazırlanan rapora bilgi desteği sağlayan Tahane bölgesi sakinlerinden Ebu Amir, Fırat nehrinin 2 kıyısı arasında çekilen plastik boru hatları olduğunu ve PKK kıyısından Esed'e ait alana düzenli petrol pompalandığını anlattı. Ebu Amir, "Petrol kaçakçılığı günlük olarak yaşanan bir olay. Her gün sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar 100'lerce tanker PKK'ya işgalinde ki petrol kuyularına boş girip petrol yüklü çıkıyor ve doğrudan Fırat nehri üzerindeki kaçakçılık noktalarına gidiyor ve bu petroller rejime kaçırılıyor. Tüm bunlar yol üzerinde ve her yerde bulunan PKK kontrol noktaları ve ABD-PKK devriyelerine rağmen gerçekleşiyor'" diye konuştu.



ÖDEMELER PARAVAN ŞİRKET TARAFINDAN YAPILIYOR

PKK ve Esed arasında yapılan petrol ticareti Katırcı Petrol şirketi aracılığı ile gerçekleşiyor. Satış sonrası ödemeler Katırcı Şirketi tarafından PKK'nın sözde Askeri Meclis Üyelerine yapılıyor. Ardından Kamışlı'dan gönderilen kuryeye teslim edilerek örgüt kasasına aktarılıyor. ABD yönetimi 2018 yılında Katırcı Petrol Aracılık Şirketini yaptırım listesine dahil etmesine rağmen korsan petrol satışı aynı firma üzerinden devam ediyor.