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Terör örgütü , bölgesinden çekilirken 7 Kürt asıllı sivili öldürdü

Uluslararası arenada Kürt halkının temsilcisi olduğunu iddia eden fakat bölgede yarattığı terör ve kaosla Kürtler dahil birçok kişiye zulmeden terör örgütü PKK/YPG-’nin önceki gün ’dan çekilirken 7 sivil Kürt’ü öldürdüğü ortaya çıktı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.10.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 12:54
Terör örgütü PYD, Resulayn bölgesinden çekilirken 7 Kürt asıllı sivili öldürdü

Londra'da yayın yapan El Arabi el Cedid gazetesi, terör örgütü PYD'nin Resulayn bölgesinden çekilmeden önce 7 Kürt'ü öldürdüğünü açıkladı. El Arabi el Cedid'in haberine göre, aynı aileden üç kişi, terör örgütü PYD tarafından Türk Ordusu'nun bir hücresini kurma suçlamasıyla Resulayn kentinde öldürüldü. PYD ayrıca, Resulayn'ın doğusundaki El-Darbasiyah bölgesinde Suriye Milli Ordusu'na (SMO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) karşı savaşmayı reddeden üyelerinden ikisini de idam etti.

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