Terör örgütü PYD, Resulayn bölgesinden çekilirken 7 Kürt asıllı sivili öldürdü

Londra'da yayın yapan El Arabi el Cedid gazetesi, terör örgütü PYD'nin Resulayn bölgesinden çekilmeden önce 7 Kürt'ü öldürdüğünü açıkladı. El Arabi el Cedid'in haberine göre, aynı aileden üç kişi, terör örgütü PYD tarafından Türk Ordusu'nun bir hücresini kurma suçlamasıyla Resulayn kentinde öldürüldü. PYD ayrıca, Resulayn'ın doğusundaki El-Darbasiyah bölgesinde Suriye Milli Ordusu'na (SMO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) karşı savaşmayı reddeden üyelerinden ikisini de idam etti.

YPG/PKK'LILAR, SURİYE'DE ÇEKİLEN ABD'Lİ ASKERLERİN ÖNÜNÜ KESEREK GİTMEMELERİ İÇİN BÖYLE YALVARIYOR