Dünya şampiyonu sporcu Marieke Vervoort ötenazi ile yaşamına son verdi

Tekerlekli sandalye ile katıldığı dünya ve olimpiyat şampiyonalarında çok sayıda madalya elde eden 40 yaşındaki Belçikalı kadın sporcu Marieke Vervoort, ötanazi sonucu yaşamına son verdi.

2012'de Londra'da düzenlenen Paralimpik Olimpiyatları'nda altın ve gümüş madalya kazanan 40 yaşındaki sporcu, tedavi edilmesi mümkün olmayan bir omurga rahatsızlığına sahipti.

Londra'daki Paralimpik Oyunları'nda 100 metre tekerlekli sandalye yarışında altın, 200 metre yarışında gümüş madalya alan sporcu, 2015'te Katar'ın başkenti Doha'daki Dünya Kupası'nda 100, 200 ve 400 metre yarışlarında üç altın madalya birden kazandı.

Rio de Janeiro'da 2016'da düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda gümüş ve bronz madalya elde eden Belçikalı kadın sporcunun, çok sayıda ulusal ve uluslararası başarısı bulunuyor.

"ACI ÇEKİYORUM" DEMİŞTİ

Vervoort 2016'da verdiği bir röportajda, "Vücudum için dayanılmaz acılar yaşıyorum" derken "Her çalışma sonrası inanılmaz ağrılarım oluyor. Her yarışta kendimi zorluyorum. Antrenman ve yarış benim ilacım" ifadelerini kullanmıştı.

Yıllarca ötenazi hakkının savunucusu olan Vervoort, "Gerçekten çok korkuyorum ama ötenazi bana huzur veriyor. Bu hakkım olmasaydı intiharı tercih ederdim. Her ülkede ötenazi hak olursa daha az intihar olacağını düşünüyorum. Umarım herkes bunun bir cinayet olmadığını görür" sözlerini sarfetmişti.