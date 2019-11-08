FETÖ’nün hamisi koltuğunu kaybetti

ABD'nin Mississippi, Kentucky, Virginia, New Jersey ve Pensilvanya başta olmak üzere birçok eyaletinde salı günü valilik ve yerel meclis seçimleri yapıldı. Bölge meclis üyeleri, ilçe amiri, şerif, müfettiş gibi yerel yöneticilerin de belirlendiği seçimlerde, FETÖ elebaşı ve üst düzey kurmaylarının da yaşadığı Pensilvanya eyaletinin Ross İlçe Amirliği için bölge halkı sandık başına gitti. Örgüt ile yakın ticari ilişkileri nedeniyle kasaba sakinlerinin tepkisini çeken Pensilvanya'daki yerel yönetici seçimi kaybetti.

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SANDIĞA GÖMÜLDÜ

Pensilvanya eyaleti Monroe bölgesine bağlı Ross İlçe Amirliği için yarış, halihazırda Cumhuriyetçi Parti adına yönetimi elinde bulunduran ve yerel halkın FETÖ yapılanmasıyla yakın ve çarpık ticari ilişkileri olduğu şikayetlerine neden olan Howard A. Beers ile Demokrat Partiden rakibi James K. Zahoroiko arasında geçti. Bölgedeki FETÖ kampı içinde ve civarında yaşayan FETÖ üyeleri de katıldı. Müteahhitlik firması sahibi Howard Beers ile çok yakın ticari ilişkiler içinde olan FETÖ üyesi bazı seçmenler, Ross Township binası bahçesinde kurulan seçim sandıklarına gelerek oy kullandı. Ancak FETÖ'nün bölgedeki "hamisi" olarak bilinen Howard Beers, Monreo bölgesi resmi internet sayfasındaki kesin olmayan ilk sonuçlara göre, yaklaşık 30 yıldır tuttuğu koltuğu rakibi Zahoroiko'ya kaptırdı.



Howard A. Beers'ın sahibi olduğu "Howard A. Beers Inc." adlı inşaat şirketinin son 10 yılda FETÖ kampındaki bazı binaların inşaatını, bazılarının da yenileme işlemlerini üstlendiği bilgileri, ülkedeki en büyük gazetelerin haberlerinde de yer almıştı.