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Korkunç ölüm! Evinin bahçesindeki lav tüneline düştü

71 yaşındaki adamın ölümü kan dondurdu! Edinilen son dakika habere göre; kendisinden günlerce haber alınamayan 71 yaşındaki adam bahçesindeki ağaçları keserken bir lav tüneline düştü. Yaklaşık 7 metre derinliğinde ve 60 santimetre genişliğindeki tünele düşen adamın ölümü kan dondurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.11.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 11:35
Korkunç ölüm! Evinin bahçesindeki lav tüneline düştü

Hawaii'de kendisinden günlerce haber alınamayan 71 yaşındaki bir erkeğin, bahçesindeki lav tüneline düşerek öldüğü anlaşıldı.BBC'nin haberine göre, olay, adamın evinin bahçesindeki ağaçları kestiği sırada meydana geldi.

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Korkunç ölüm! Evinin bahçesindeki lav tüneline düştü
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