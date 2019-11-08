Haberler Dünya Haberleri Korkunç ölüm! Evinin bahçesindeki lav tüneline düştü

Korkunç ölüm! Evinin bahçesindeki lav tüneline düştü 71 yaşındaki adamın ölümü kan dondurdu! Edinilen son dakika habere göre; kendisinden günlerce haber alınamayan 71 yaşındaki adam bahçesindeki ağaçları keserken bir lav tüneline düştü. Yaklaşık 7 metre derinliğinde ve 60 santimetre genişliğindeki tünele düşen adamın ölümü kan dondurdu.

AA Dünya Giriş Tarihi: 8.11.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 11:35