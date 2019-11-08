Korkunç ölüm! Evinin bahçesindeki lav tüneline düştü

71 yaşındaki adamın ölümü kan dondurdu! Edinilen son dakika habere göre; kendisinden günlerce haber alınamayan 71 yaşındaki adam bahçesindeki ağaçları keserken bir lav tüneline düştü. Yaklaşık 7 metre derinliğinde ve 60 santimetre genişliğindeki tünele düşen adamın ölümü kan dondurdu.
Giriş Tarihi: 8.11.2019 10:41Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 11:35
Hawaii'de kendisinden günlerce haber alınamayan 71 yaşındaki bir erkeğin, bahçesindeki lav tüneline düşerek öldüğü anlaşıldı.BBC'nin haberine göre, olay, adamın evinin bahçesindeki ağaçları kestiği sırada meydana geldi.