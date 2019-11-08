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Son Dakika: MSB Duyurdu! Üçüncü ortak kara devriyesine başladı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, 'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı. Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının katılımıyla üçüncü ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladığı belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 8.11.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 10:22

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının katılımıyla üçüncü ortak kara devriyesinin, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladığını duyurdu.

İHA'LARIN İŞTİRAKİYLE BAŞLADI!

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı" denildi.

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Son Dakika: MSB Duyurdu! Üçüncü ortak kara devriyesine başladı
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