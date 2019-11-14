Hilal Kaplan'dan Trump'a zor soru! Türkiye'de 17 terör saldırısını gerçekleştiren Mazlum Kobani'yi hala Beyaz Saray’a davet etmeyi düşünüyor musunuz?''

Gazeteci Hilal Kaplan'ın ABD Başkanı Trump'a sorduğu soru basın toplatısına damga vurdu. . Kaplan Trump'a Obama'nın kusurlu dış politikasını devaldınız. Bu kusurlardan birisi ABD'yi terörist gruplarla ortak ettirmekti. Siz ABD- Türkiye ilişkilerine verdiği hasarı düzeltmeye çalışıyorsdunuz ancak YPG'nin liderini Mazlum Kobani kod adlı bir kişiyi Beyaz Saray'a davet ettiniz. Bugün size verilen bilgilerde görebileceğiniz gibi Türkiye'de 17 tane terörist saldırının sorumlusu kendisi. 116 asker ve sivilin ölümüne sebep olan kişi. Hala Beyaz Saray'a davet etmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusunu yöneltti. Trump, işi şakaya vurarak Kaplan'ın sorusunu yanıtlayamadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ABD BAŞKANI TRUMP'TAN BEYAZ SARAY'DA TARİHİ ÖNEMDE BASIN TOPLANTISI!