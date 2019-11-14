Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Hilal Kaplan'dan Trump'a zor soru! Türkiye'de 17 terör saldırısını gerçekleştiren Mazlum Kobani'yi hala Beyaz Saray’a davet etmeyi düşünüyor musunuz?''

'dan Trump'a zor soru! Türkiye'de 17 terör saldırısını gerçekleştiren 'yi hala ’a davet etmeyi düşünüyor musunuz?''

'ın ABD Başkanı 'a sorduğu soru basın toplantısına damga vurdu. Hilal Kaplan; Trump'a Gazeteci Hilal Kaplan’ın ABD Başkanı Trump’a sorduğu soru basın toplantısına damga vurdu. Kaplan Trump'a ''YPG’nin liderini kod adlı bir kişiyi ’a davet ettiniz. Bugün size verilen bilgilerde görebileceğiniz gibi Türkiye’de 17 tane terörist saldırının sorumlusu kendisi. 116 asker ve sivilin ölümüne sebep olan kişi. Hala Beyaz Saray’a davet etmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusunu yöneltti. Trump, işi şakaya vurarak Kaplan'ın sorusunu yanıtlayamadı.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 09:36
Hilal Kaplan'dan Trump'a zor soru! Türkiye'de 17 terör saldırısını gerçekleştiren Mazlum Kobani'yi hala Beyaz Saray’a davet etmeyi düşünüyor musunuz?''

Gazeteci Hilal Kaplan'ın ABD Başkanı Trump'a sorduğu soru basın toplatısına damga vurdu. . Kaplan Trump'a Obama'nın kusurlu dış politikasını devaldınız. Bu kusurlardan birisi ABD'yi terörist gruplarla ortak ettirmekti. Siz ABD- Türkiye ilişkilerine verdiği hasarı düzeltmeye çalışıyorsdunuz ancak YPG'nin liderini Mazlum Kobani kod adlı bir kişiyi Beyaz Saray'a davet ettiniz. Bugün size verilen bilgilerde görebileceğiniz gibi Türkiye'de 17 tane terörist saldırının sorumlusu kendisi. 116 asker ve sivilin ölümüne sebep olan kişi. Hala Beyaz Saray'a davet etmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusunu yöneltti. Trump, işi şakaya vurarak Kaplan'ın sorusunu yanıtlayamadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ABD BAŞKANI TRUMP'TAN BEYAZ SARAY'DA TARİHİ ÖNEMDE BASIN TOPLANTISI!

Son Dakika haberi: Erdoğan - Trump görüşmesi sona erdi! İşte görüşmenin öne çıkan detayları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hilal Kaplan'dan Trump'a zor soru! Türkiye'de 17 terör saldırısını gerçekleştiren Mazlum Kobani'yi hala Beyaz Saray’a davet etmeyi düşünüyor musunuz?''
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN