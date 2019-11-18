Sadr’dan isyan manifestosu

BUGÜN NELER OLDU

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, gösterilere destek için devlet memurlarının genel greve gitmesi çağrısı yaptı. Bu çağrı üzerine ülkenin güneyinde 4 kentte bugün tatil ilan edildi. Şii siyasi ve dini lider Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Fırsat kaçırılırsa vatan kaybolur. Vatanım çalışmaktan daha önemlidir" ifadelerini kullanarak pazar günü devlet memurlarının gönüllü olarak genel greve gitmesi çağrısında bulundu.Sadr, greve sağlık sektörünün dahil olmadığını da belirtti. Sadr'ın çağrısının ardından Divaniye, Meysan, Zikar ve Babil Valiliği pazar gününün tüm resmi devlet kurumlarında tatil olacağını duyurdu. Irak'ta sosyal medyada Sadr'ın bu çağrısına destek veren paylaşımlarda bulunuldu. Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde 319'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.Tahrir Meydanı yakınlarında Dicle Nehri kıyısındaki mağazalara ait depoların bulunduğu binanın, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateşe verildiği görüldü. Binadan yükselen duman Bağdat'ın birçok noktasından fark edildi.