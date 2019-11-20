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Hain ataşe ’da ortaya çıktı

’nin planlarını ’a satmakla suçlanan firarilerinden , ’da ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Hain ataşe Hollanda’da ortaya çıktı
FETÖ soruşturması kapsamında Türkiye'nin denizlerdeki planlarını Yunanistan'a satmakla suçlanan FETÖ firarilerinden eski Yunanistan Deniz Ataşesi Albay Halis Tunç, Hollanda'da ortaya çıktı. Ailesiyle birlikte Yunanistan'dan İtalya'ya geçtikten sonra, Hollanda'ya gelen ve iltica talebinde bulunan Tunç, Hollanda kamu televizyonu NOS'a konuştu. Hain, NATO'ya Türkiye'ye baskı yapması çağrısı yaptı, 'Baskıdan sonuç alınmazsa atın' dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni karalayan FETÖ'cü, darbe girişiminden sonra TSK'nın yapısının çok değiştiğini dile getirdi ve "TSK'nın omurgasını ve beynini oluşturan personel memurların yüzde 95'i gitti. Bunlar, batılı bir Avrupa modelinin ardında duran apolitik profesyoneldi" dedi. Firari FETÖ'cü "Türkler şu anda paralel bir evrende yaşıyor. Gerçeği söylemeye cesaret edemiyorlar ya da gerçeği bilmiyorlar" şeklinde konuştu. Önceki gün Hollanda hükümetinin, FETÖ'cülerin ülkeye uyum sağlaması için 10 bin euro kredi vermeyi kararlaştırdığı da ortaya çıkmıştı. Ankara Antlaşması kapsamında 2011'de Türklere uyum kursu uygulamasını kaldıran Hollanda, FETÖ'cüler için yeni düzenleme yapmıştı.
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Hain ataşe Hollanda’da ortaya çıktı
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