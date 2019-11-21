Fransız belediye başkanı YPG/PKK için para yardımı topladı

Söz konusu belediye başkanı, terör örgütü PKK sempatizanlarının sıkça sokaklara çıkıp Türkiye aleyhinde propaganda yaptıkları Paris'in halkına atıfla, "Hem Paris hem de Parisliler, onlara ne borçlu olduklarını biliyor ve onları yüzüstü bırakmayacaklar." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın başkenti Paris'in 10. Bölge Belediye Başkanı Alexandra Cordebard, terör örgütü PKK/PYD-YPG için "yardım kampanyası" başlattı.

Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Cordebard, terör örgütü için 200 bin euro topladığını belirterek, "Parisliler onlara olan borçlarının farkında, onları yüzüstü bırakmayacaklar." notunu düştü.





