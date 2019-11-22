Türklerin Karadağ’dan aldığı konut sayısı 1500'ü aştı

Türklerin Karadağ'da yaptığı konut yatırımları son yıllarda önemli bir artış kaydetti.

Era Gayrimenkul'ün açıklamasına göre, Avrupa Birliği ile 33 fasılın 32'sini açan, para birimini avroya çeviren Karadağ'a yabancıların ilgisi her geçen yıl artıyor.

Yabancıların 2016'da 133 milyon avroluk gayrimenkul alımı yaptığı ülkede, bu rakam geçen yıl 200 milyon avroya yaklaştı. Sadece Türklerin son 3,5 yıldaki alım tutarı ise 50 milyon avroyla zirve yaptı.

Türklerin, 2018'de 2016'ya göre konut alım tutarı 40 kat artarken, son 3,5 yılda alınan konut sayısı 1500 adedi aştı. Türkler, emlak alımında, Rusya'dan sonra ikinciliğe yükseldi.

Bu yükseliş, Türkiye'deki kurumsal gayrimenkul danışmanlık markalarının da dikkatini çekti. Karadağ emlak piyasası özelinde ayrı bir çalışma başlatan Era Gayrimenkul ve diğer kurumsal gayrimenkul danışmanlık markaları, tüketiciler için Karadağ ile özel etkinlikler düzenlemeye başladı.

Karadağ İstatistik Kurumu (Monstat) verilerine göre, 2018'de Karadağ'ı 2,2 milyon turist ziyaret ederken, bunlardan 50 binini Türkler oluşturdu.

TÜRKİYE'DEN TANITIM TURLARI BAŞLADI

Açıklamada görüşlerine yer verilen The Pros ve Most Invest Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Öztürk, Karadağ'da oluşan talebin sadece emlak yatırımcılarını değil, ülkedeki konut üreticilerini de harekete geçirdiğini, bu ülkede Türkler tarafından yapılan proje sayısının yıllık 20'ye ulaştığını bildirdi.

Most Budva Becici, Most Tivat Bogisici, Most Sveti Stefan, Most Tivat Radovici ve Most Budva Residence gibi projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Öztürk, "Türklerin artan talebi, bizim gibi Türk yatırımcıların motivasyonunu da artırdı. Markalı konut projelerini tanıtmak amacıyla etkinlikler düzenlemeye başladık. Bunlardan birisini de yakın zamanda İstanbul'da gerçekleştirdik. Türkiye'ye vize uygulamayan Karadağ'a ülkemizin ilgisi her geçen yıl artıyor. 2019'da Türkiye'den bu ülkeye giden ziyaretçi sayısının 70 bini açması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.