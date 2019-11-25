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Garson kızı feci sonu! haberi; komaya giren genç kız hakkında yeni iddia!

'nın 'dan kopardığı kıyısındaki Abhazya'da güpegündüz Kalaşnikof sesleri duyuldu, arka arkaya çığlıklar yükseldi. Edinilen bilgisine göre; öğle saatlerinde restoranın önündeki masalara servis yaparken bir anda çığlık sesleri duyuldu. Müşteriler korkup masanın altına girse de aralarından ikisinin dakikalar içinde hedef alınacağından haberleri yoktu. Yaşanan korkunç saldırıda yaralanan garson 'nın tek suçu yanlış yerde yanlış zamanda olmasıydı. Çünkü içeceğini götürdüğü müşterisi aslında babasıydı. İşte konu ile ilgili son dakika ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 19:12 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 19:12
Garson kızı feci sonu! Son dakika haberi; komaya giren genç kız hakkında yeni iddia!

Güpegündüz yaşanan olayında yanlış yerde yanlış zamanda olan genç garson hakkında yaşanan gelişmesi herkesi hüzne boğdu. Güpegündüz bir restoranda yaşanan korkunç olay herkesi panikletti. Garson 'nın içecek taşıdığı müşterilerden bir tanesi, Astik adıyla bilinen mafya babasıydı. Ona saldırmak isteyen saldırganlar ise restorana ateş açtı. Genç garsona isabet eden kurşunlar komaya girmesine sebep olurken konu ile ilgili gelen ayrıntılar ise şaşırttı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Garson kızı feci sonu! Son dakika haberi; komaya giren genç kız hakkında yeni iddia!
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