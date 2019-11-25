Garson kızı feci sonu! Son dakika haberi; komaya giren genç kız hakkında yeni iddia!

Güpegündüz yaşanan mafya olayında yanlış yerde yanlış zamanda olan genç garson hakkında yaşanan son dakika gelişmesi herkesi hüzne boğdu. Güpegündüz bir restoranda yaşanan korkunç olay herkesi panikletti. Garson Dominika Akirtava'nın içecek taşıdığı müşterilerden bir tanesi, Astik adıyla bilinen mafya babasıydı. Ona saldırmak isteyen saldırganlar ise restorana ateş açtı. Genç garsona isabet eden kurşunlar komaya girmesine sebep olurken konu ile ilgili gelen ayrıntılar ise şaşırttı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları...