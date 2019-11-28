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Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert tepki!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macron'un açıklamasına tepki göstererek ''Macron'un sözlerinin değeri yok, o terörün hamisi. Merkel'in dediği gibi Türkiye bir ülkesi. Macron müttefiklerinin yanında durmalı'' dedi.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 16:56 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 17:30
Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Macron terör devleti kurmak istiyordu. Macron'un söylediğinin bir önemi yok çünkü o zaten terör hamisi." dedi.

Çavuşoğlu, ayrıca, "Barış Pınarı Harekatı'yla gerekli şeyleri söyledik, söylediği sözün bende karşılığı yok. Barış Pınarı Harekatı ile hayal kırıklığı yaşadı. O hayal kırıklığıyla ne dediğini bilmiyor. Macron bu yalpalamalarla Avrupa'nın lideri olamaz. Liderlik doğallıkla olur, boyunu aşan söylemler ve eylemlerle olmaz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu'ndan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki!
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