İBB'den skandal su oyunu! Yüzde 80’lere varan zam teklifi hazırladılar

'İstanbul'da yüzde 40'a varan su indirim yaptık' diyerek kampanya yürüten ve belediyeyi kazandıktan sonra suyu yüzde 20 zamlandıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rakam aldatmacasıyla halkı kandırdığı ortaya çıktı. İSKİ Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Su Satış Tarifeleri Teklifleri'nde, mevcut tarife rejimi aboneler aleyhine değiştirilerek, iki kademede yüzde 80'e varan zam teklif edildiği öğrenildi.

BAHSEDİLDİĞİ GİBİ ORAN 20 DEĞİL 80!

Zam skandalını ortaya çıkaran eski İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Sıddık Eraslan, şunları anlattı: "Aylık tüketime esas alınan kademelendirmede 0-15 metreküp olan Konut 1. Kademe tarifesi 0-10 metreküp olarak düşürülmüş ve gizli bir zam ilave edilmiştir. Düşük gelirli ve kalabalık ailelerin tamamına yakını kaldırılan 0-15 metreküp dilimine girmektedir ve tarife halen 4 liradır.

Burada kademe 10 metreküpe düşürülerek üzerindeki her harcamaya yüzde 80 zamla 7,20 lira bedelle tahsilat yapılacaktır. Yani bu zam dezavantajlı kesimin faturalarına yüksek bir bedelle yansıyacaktır. Önceki tarifede 16 metreküp ve üzeri fiyatı 6 lira iken 20 metreküp esasına göre fiyat 10,80 lira olmuştur. Bahsedildiği gibi zam oranı yüzde 20 değil, gizlenerek yüzde 80'e varmıştır" dedi.

İBB İNKAR EDEMEDİ

İBB ise dün tarifelerdeki oynamalara hiç değinmeyerek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulan bütçe ile İstanbul'da 1 metreküp su birim fiyatı, konut 1 tarifesi için 4,80 lira olarak belirlenmiştir ve bu rakam İstanbul'da 2018 yılı Ağustos ayındaki su birim fiyatı ile aynıdır" açıklamasında bulundu. Seçim vaadi olan ve 21 Mayıs 2019'da yapılan yüzde 40'lık indirimin, şimdike zamma gerekçe olarak gösterilmesi ise, 'Her şey koltuğa oturana kadarmış. Bu kadar da pişkinlik olmaz' şeklinde yorumlandı.