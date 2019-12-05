Moritanya açıklarında göçmen taşıyan gemi battı: 58 ölü

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde hizmet veren Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) yaptığı açıklamaya göre, göçmen taşıyan geminin Moritanya'ya ait bir limana yaklaştığı sırada batması sonucu en az 58 kişi hayatını kaybettiği belirtildi. Karaya yüzmeyi başaran 83 kişiye ise ülke yetkilileri, IOM ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yardım sağlanırken, yaralılar da hastaneye sevk edildi.

Ülkenin Nouadhibou şehrinde, karaya yüzmeyi başaran kişilerin IOM personeline yaptığı açıklamada, gemide aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 150 kişi olduğu ve geminin geçen hafta Gambiya'dan yola çıktığı belirtildi. Ayrıca, açıklamada Moritanya açıklarında geminin yakıtının azaldığı bilgisine de yer verildi.