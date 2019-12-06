Yunanistan Libya Büyükelçisi sınır dışı ediyor!

Türkiye'nin Libya ile yaptığı Doğu Akdeniz mutabakatının etkileri kendini göstermeye devam ediyor. Yunanistan, Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı.

Yunanistan, Libya büyükelçisini sınır dışı etti!

TARİHİ ANLAŞMA 27 KASIM'DA İMZALANMIŞTI...

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi'nin 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası, 27 Kasım'da imzalandı. Türkiye, bu anlaşmayla Yunanistan'la Güney Kıbrıs ve Mısır arasında bir kalkan oluşturdu ve münhasır ekonomik bölgesinin batı sınırını çizdi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN LİBYA İLE VARDIĞI VE AKDENİZ'DE DENGELERİ DEĞİŞTİREN MUTABAKATIN TÜM DETAYLARI...