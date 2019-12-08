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'da ... 11 Yaşındaki başörtülü kızı dövdüler

'nın Saksonya eyaletinin Sebnitz kentinde iki aşırı sağcının, 11 yaşındaki başörtülü bir kız çocuğuna ırkçı saldırıda bulunduğu bildirildi. Saldırganların olay yerinden ayrılmadan önce "Burada ne işiniz var, ülkenize dönün." diye bağırdığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 8.12.2019 20:09 Güncelleme Tarihi: 8.12.2019 20:10
Almanya'da ırkçı saldırı... 11 Yaşındaki başörtülü kızı dövdüler
Alman basının Dresden polisine dayandırdığı habere göre, cuma günü bir süpermarketin önünde meydana gelen olayda, 16 ve 17 yaşındaki iki kişi 11 yaşındaki başörtülü Iraklı kıza saldırdı.

GEÇ KIZIN AĞZINI KAPATIP DARP ETTİLER

Haberde, 17 yaşındaki kadın saldırganın, başörtüsünü zorla çıkardığı kızı saçlarından çekerek yere düşürdüğü belirtildi. Ardından 16 yaşındaki erkek saldırganın, yerdeki kıza ayağıyla vurduğu ifade edilen haberde, bu sırada diğer saldırganın kızın ağızını kapattığı kaydedildi.

"ÜLKENİZE DÖNÜN"

Haberde, saldırganların olay yerinden ayrılmadan önce "Burada ne işiniz var, ülkenize dönün." diye bağırdığı aktarıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda 11 yaşındaki kızın yaralandığı, kimlikleri tespit edilen saldırganlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Almanya'da ırkçı saldırı... 11 Yaşındaki başörtülü kızı dövdüler
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