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Guatemala'da 6 büyüklüğünde

ülkesi Guatemala'nın sınırı yakınında, açıklarında 6 büyüklüğünde meydana geldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 19.12.2019 21:34 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 21:35
Guatemala'da 6 büyüklüğünde deprem

Venezuela'da yayın yapan Ultimas Noticias internet sitesinin haberine göre, Guatemala Ulusal Sismoloji Enstitüsünden (INSIVUMEH) yapılan açıklamada, merkez üssü Guatemala'nın San Jospe Limanı açıkları olan 6 büyüklüğündeki depremin okyanusun 35 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi (SSN) de yaptığı açıklamada, depremin ülkenin güneydoğusundaki Chiapas eyaletinin Hidalgo şehrinde hissedildiğini bildirdi.

Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadığı ifade edildi.

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Guatemala'da 6 büyüklüğünde deprem
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