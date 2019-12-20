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Hafter'e bir şok daha! O bölge de Hafter'in kontrolünden geri alındı

'da uluslararası tanınırlığa sahip (UMH) Genelkurmay Başkanı Muhammed eş-Şerif, Terhune kentindeki sivillere "çatışma bölgelerinden uzak durmaları" çağrısında bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.12.2019 22:37 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 22:46
Hafter'e bir şok daha! O bölge de Hafter'in kontrolünden geri alındı

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Genelkurmay Başkanı Muhammed eş-Şerif, Terhune kentindeki sivillere "çatışma bölgelerinden uzak durmaları" çağrısında bulundu.

Şerif, "Libya el-Ahrar" televizyonuna yaptığı açıklamada, UMH'ye bağlı birliklerin, başkent Trablus'un güneydoğusundaki stratejik öneme sahip Terhune kentine yönelik operasyon düzenlediğini söyledi.

Birliklerin darbeci General Halife Hafter'in kontrolü altındaki Terhune kentinin ed-Davun bölgesini geri aldığını anımsatan Şerif, kentte bulunan sivillere "çatışma bölgelerinden uzak durmaları" çağrısında bulundu.

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UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı)" operasyonu basın merkezi, UMH'ye bağlı birliklerin, Terhune kentinin merkezine doğru ilerlediğini açıklamıştı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti.

Darbeci Hafter'in saldırı emrine karşılık ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

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