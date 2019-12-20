Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Vatikan cinsel istismar şikayetleri ile çalkalanıyor

Vatikan şikayetleri ile çalkalanıyor

Vatikan İnanç Doktrini Kongregasyonu'na bağlı disiplin komitesi başkanı Monsenyör John Joseph Kennedy, ajansına yaptığı açıklamada, bu yıl bir rekorun gerçekleştiğini belirterek, 1000 şikayet aldıklarını ve bunların arasında daha önce bu konuyla gündeme gelmeyen ülkelerin olduğunu söyledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.12.2019 20:57 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 20:58
Vatikan cinsel istismar şikayetleri ile çalkalanıyor

Şikayetlerin çokluğuna işaret eden Monsenyör Kennedy, "Bir tsunami dalgasıyla karşı karşıyayız. Din adamları tarafından yapılan cinsel istismar iddialarının çoğu, ABD, Arjantin, Meksika, Şili, İtalya ve Polonya'dan geliyor." diye konuştu.

Kennedy, şikayetlerin 10 yıl öncesine göre 4 katına çıktığını, şikayetleri inceleyebilmeleri için haftanın 7 günü çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 17 Aralık'ta çıkardığı kararla, kilise üyelerinin karıştığı çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında konuya gizlilik getiren "papalık sırrı"nı kaldırdığını açıklamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vatikan cinsel istismar şikayetleri ile çalkalanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN