İlk görüntü geldi... Yerli denizaltı için geri sayım resmen başlıyor! Törene Başkan Erdoğan da katılacak

Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin birinci gemisi Pirireis'i havuza çekme töreni Gölcük Tersane Komutanlığında gerçekleştirilecek. Törende ayrıca 5'inci gemi Seydialireis'in ilk kaynağı da yapılacak.

Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 6 yeni tip denizaltının inşası öngörülüyor. Pirireis havuza çekim aşamasına gelirken, ikinci denizaltı Hızırreis'in donatımı, 3'üncü ve 4'üncü denizaltıların gövde imalatları sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Yeni Tip Denizaltı Projesi ile dalmış durumda ve gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilme yeteneği, yüksek süratli gelişmiş torpidoları, satıh hedeflerine (kara dahil) atılabilen güdümlü mermi kabiliyeti olan 6 denizaltı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılacak.

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Pirireis denizaltısının 2022 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Proje kapsamında inşa faaliyetlerine devam edilen diğer 5 denizaltı ise 2027'ye kadar hizmete alınarak donanmanın gücüne güç katacak.

Denizaltılar, 68,35 metre uzunluğa, 6,3 metre mukavim tekne dış çapına, 1850 ton deplasmana ve 40 personel kapasitesine sahip bulunuyor.

FÜZE ATABİLME, MAYIN DÖKEBİLME

Dünyaca "Tip-214" olarak tanınan ve sahip olduğu yakıt pili teknolojisi sayesinde havadan bağımsız tahrik kabiliyetine sahip denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri için ilk olma niteliği taşıyor. Su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış olan denizaltılar birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine sahip bulunuyor.

STRATEJİK ÖNEMİ VAR

Thyssen Krupp Marine Systems ana yükleniciliğinde gerçekleştirilen Yeni Tip Denizaltı Projesi, su altı teknolojileri ve denizaltı platformlarına ilişkin teknoloji transferi, altyapı geliştirme çalışmaları, teknik personel yetiştirme, ürün yerlileştirme ve sanayileşme gibi çok boyutlu hedeflerin tamamlanmasını içeren stratejik önemi haiz bir proje niteliği taşıyor.

Denizaltılarda ASELSAN, HAVELSAN, MilSOFT, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Koç Bilgi ve Savunma, TÜBİTAK, AYESAŞ'ın geliştirdiği milli sistemler kullanılıyor ve Gürdesan, Sirena Marine, Arıtaş, İ-Marine gibi birçok yerli üretici inşa sürecine katkı veriyor.