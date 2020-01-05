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İran, ABD’ye destek vermekle suçladığı 'yı kınadı

İran , 'nın Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.1.2020 20:46 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 20:52
İran, ABD’ye destek vermekle suçladığı Almanya'yı kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırısına destek verdiği gerekçesiyle Almanya'yı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Berlin yönetiminin, Süleymani'nin öldürülmesinde ABD'ye destek verdiği ifade edildi.

Binlerce İranlı sokağa döküldü! Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından dehşete düşüren açıklama...
Binlerce İranlı sokağa döküldü! Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından dehşete düşüren açıklama...

Açıklamada, Almanya'nın Tahran Maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Tahran yönetiminin, ABD'nin Süleymani'nin öldürülmesiyle sonuçlanan Irak'taki saldırısına destek verdiği için Almanya yönetiminin kınandığı belirtildi.

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İran, ABD’ye destek vermekle suçladığı Almanya'yı kınadı
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