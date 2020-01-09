10 bin deveyi keskin nişancılar öldürecek

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Kuraklıktan mustarip Güney Avustralya'da 10 binden fazla deve çok fazla su içmelerini engellemek için helikopterden vurularak öldürülecek. Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) topraklarındaki Aborijin liderlerinin talimatı sonrası profesyonel nişancılar avlanmaya başlayacak. Çeşmelerle su depolarının da aralarında bulunduğu ellerindeki tüm su kaynaklarına ihtiyaç duyan yerel halk, hayvanların topluluklarına girmesinden ve zarara yol açmasından şikayet ediyor. Bu hayvanların aynı zamanda yılda bir ton karbondioksitin etkisine eşdeğer metan gazı saldığı iddia ediliyor. Ülke genelindeki toplam sayısının 1.2 milyon olduğu tahmin edilen deve sayısını kontrol altına almak için yürütülecek operasyonun 5 gün sürmesi planlanıyor.Develer Avustralya'ya 19. yüzyıl boyunca Hindistan'dan ve Afganistan'dan getirildi, ulaşım ile inşaatlarda kullanıldı...