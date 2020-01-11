Son dakika haberi: İran, Ukrayna uçağını kazayla vurduğunu açıkladı

Son dakika haberi az önce ajanslara düştü. İran'da düşen Ukrayna uçağı hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Haber ajansları tarafından geçilen son dakika haberine göre İran, Ukrayna uçağının insan hatasıyla kazayla vurulduğunu kabul etti. İran Televizyonu uçağın kaza sonucu vurulduğunu açıkladı. Düşürülen uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı ve 11 Ukraynalı olmak üzere 167 yolcu ve 9 mürettebat görevlisi bulunuyordu.

İran, Ukrayna uçağını kazayla vurduğunu açıkladı!

İRAN: HASSAS BİR NOKTANIN ÜZERİNDEN GEÇERKEN VURULDU

ABD üslerine yapılan füze saldırısının ardından ABD savaş uçaklarının İran etrafındaki uçuşlarının arttığı ve ülkenin stratejik yerlerine saldırı yapılacağı bilgisinin savunma birimlerine ulaştığı belirtilerek, bunun üzerine birçok hedefin radarlarda görünmeye başladığı ve ülkenin hava savunma sisteminin de bu nedenle çok hassas bir duruma geldiği kaydedildi.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirdi.Açıklamada yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna Havayollarına ait 752 sefer sayılı uçağı bu hassas ve kriz şartlarında İmam Humeyni Havalimanı'ndan hareket etti. Uçak, dönüş anında Devrim Muhafızlarının hassas askeri bir merkezine yaklaştı ve yüksekliği ile duruş şekli düşmanca saldırı yapacak gibiydi. Söz konusu uçak, bu şartlarda insani hata sonucu ve kasıtlı olmayarak hedef alınmıştır."

Genelkurmay Başkanlığının ölenlerin ailelerinden özür dilediği açıklamada, "Bu tür insani hataların bir daha tekrarlanmaması güvencesi veriyoruz. Sorumlular hakkında da yasal işlem yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

İRAN DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı da ülkelerinde düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait uçak için bir açıklamada bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı: Bir hata felakete yol açtı. Hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür diliyoruz." denildi.

İRAN SUÇLANMIŞTI!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı önceki gün düşmüş, 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.