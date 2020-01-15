Libya'nın eski Genelkurmay Başkanı El-Manguş: Halife Hafter'in imzalamamasının arkasında o ülkeler var!

El-Manguş, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) Libya konusunda düzenlediği bir toplantı vesilesiyle başkentte bulunduğu sırada Libya'daki son durumu, Türkiye ve Rusya'nın ülkedeki taraflara yaptığı ateşkes çağrısını ve bu çağrının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Libya'nın eski Genelkurmay Başkanı el-Manguş, Moskova'da ateşkesi kalıcı hale getirmek için başlatılan görüşmelerin siyasi çıkış için ümit olmasını beklediklerini ancak Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrılmasının süreci çatışmaya sürüklediğini vurguladı.