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'nın eski Genelkurmay Başkanı El-Manguş: 'in imzalamamasının arkasında o ülkeler var!

Eski Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Manguş, 'da imzalanması planlanan ateşkes anlaşması ve 'in ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yusuf el-Manguş, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, dün Moskova'daki görüşmelerin sonucunda oluşturulan ateşkes anlaşmasını imzalamamasının ardında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın oluşturduğu ülkeler blokunun olduğunu belirtti. El Manguş: "Son yaşananlardan sonra artık kim savaşmak istiyor, kim savaşın bir an önce bitmesini istiyor her şey ortaya çıkmıştır." dedi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 15.1.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 11:43
Libya'nın eski Genelkurmay Başkanı El-Manguş: Halife Hafter'in imzalamamasının arkasında o ülkeler var!

El-Manguş, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) konusunda düzenlediği bir toplantı vesilesiyle başkentte bulunduğu sırada Libya'daki son durumu, Türkiye ve Rusya'nın ülkedeki taraflara yaptığı ateşkes çağrısını ve bu çağrının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Libya'nın eski Genelkurmay Başkanı el-Manguş, Moskova'da ateşkesi kalıcı hale getirmek için başlatılan görüşmelerin siyasi çıkış için ümit olmasını beklediklerini ancak Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrılmasının süreci çatışmaya sürüklediğini vurguladı.

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Libya'nın eski Genelkurmay Başkanı El-Manguş: Halife Hafter'in imzalamamasının arkasında o ülkeler var!
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