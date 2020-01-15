Son dakika: Mısır'da Anadolu Ajansı ofisine baskın: Biri Türk vatandaşı 4 çalışan gözaltında

Mısır polisi, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü.

TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti.

Mısır polisi Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenledi

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi.

BASKININ NEDENİ AÇIKLANMADI

AA muhabirinin aktardığına göre, arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetti.

Daha sonra polisler, avukatı ofisin dışına çıkararak içerideki aramaya devam etti.

GAZETECİLER, BİLİNMEYEN BİR YERE GÖTÜRÜLDÜ

Ofisteki AA çalışanı Mısırlı bir kadın gazeteciyi, gece yarısı serbest bırakan polis ekipleri,1'i Türk vatandaşı 4 kişiyi ise ofiste sabah saatlerine kadar alıkoydu.

Söz konusu gazeteciler, günün erken saatlerinde polis tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü.

Mısır'da AA ofisine baskın! "Yapılan baskın kesinlikle kabul edilemez"

AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur, Mısır Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak, konuyu başından bu yana yakından takip ediyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği nezdinde gerekli girişimlerde bulundu.

MISIR MAKAMLARI AÇIKLAMA YAPMIYOR

AA ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği avukatları, gazetecilerin neden gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğüne dair Mısır makamlarından bilgi talep etti. Ancak herhangi bir yanıt alamadılar.

AA GENEL MÜDÜRÜ: ÇALIŞANLAR DERHAL SERBEST BIRAKILMALI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, Mısır emniyet güçlerinin basına yönelik bu tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek, "Mısır makamları, AA çalışanlarını derhal serbest bırakmalıdır." çağrısında bulundu.

Kazancı, habercilikte küresel bir marka olan AA'nın konuyu yakından takip edeceğini ve çalışanları serbest bırakılana kadar meseleyi uluslararası basının gündeminde tutacağını söyledi.

MISIR'IN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ MASLAHATGÜZARI, DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

ANKARA (AA) - Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı, AA Kahire ofisi çalışanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, AA Kahire ofisi çalışanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağrılan Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarına Türkiye'nin tepkisi iletildi.

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor.

DIŞİŞLERİ'NDEN ÇOK SERT TEPKİ GELDİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mısır makamlarından AA'nın gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. Bu pervasız tutumda basın özgürlüğünde hassas görünen Batılı ülkelerin Mısır'daki ihlallere göz yummasının payı bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İşte bakanlıktan yapılan açıklama:

Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na dün akşam Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve büro çalışanlarından bazılarının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz.

AA'ya yönelik bu şiddet eylemi, Mısır'daki yönetimin sadece basın özgürlüğüne yönelik menfi yaklaşımını değil, demokrasi ve şeffaflık konularındaki vahim durumunu da bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Bu pervasız tutumda basın ve ifade özgürlüğü konusunda hassas görünen Batılı ülkelerin bu ülkedeki ihlallere göz yummasının da payı bulunmaktadır.

Mısır makamlarından, Anadolu Ajansı Kahire Bürosu'nun gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN KINAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, AA Kahire ofisine düzenlenen baskında 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanın gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Mısır makamlarının Türk medyasına yönelik düşmanca uygulamalarını kınıyoruz." ifadesini kullanan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Darbeci zihniyetlerin özgür haber alma ve ifade özgürlüğüne karşı nasıl bir korku içerisinde bulunduğunu gösteren bu haksız tutuklamaların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Türkiye'nin bölgede artan barışçıl etkinliği ve özellikle son günlerde Doğu Akdeniz ile Libya bağlamında elde ettiği kazanımlara karşılık olarak Mısır'ın darbeci yönetiminin Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik bu düşmanca girişimi, nasıl bir acziyet içerisinde olduklarının da göstergesidir.

Türkiye'nin gerek bölgesinde, gerekse dünyada barış, huzur ve istikrar için her türlü çabanın içerisinde olduğu bugünlerde, Türk basınına yönelik bu haksız tavrın son derece manidar olduğunu düşünüyor ve uluslararası camiayı bu olayı kınamaya çağırıyoruz."

KALIN: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'daki paylaşımında, "Mısır yönetiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosu'na yaptığı baskın ve çalışanlarının gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınması, hukukun ve insan haklarının aleni ihlalidir. Bu hukuksuzluğu şiddetle kınıyoruz. AA çalışanları derhal serbest bırakılmalıdır." ifadesine yer verdi.

ADALET BAKANI SERT ÇIKTI: KINIYORUM

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskınla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

AA'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Gül, "Mısır'da hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmasını bekliyor, özgür basına yönelik bu pervasız girişimi kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

GENEL MÜDÜR KAZANCI'YA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAKAN KOCA BİLGİ ALDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Koca, Mısır polisinin, AA Kahire ofisine baskın düzenleyip 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanını gözaltına alması dolayısıyla Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Bakan Koca, Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Selçuk, Mısır polisinin, AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanını gözaltına alması dolayısıyla Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Bakan Selçuk, Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AA'YA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mısır polisinin, Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisini basarak 4 çalışanını gözaltına alması nedeniyle, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kasapoğlu, Mısır polisinin, AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanını gözaltına alması sebebiyle Kazancı'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

İŞTE AA ÇALIŞANLARI

AA gözaltına alınan çalışanların fotoğraflarını paylaştı.



Fotoğrafta gözaltına alınan Türk vatandaşı Hilmi Balcı görülüyor.



Fotoğrafta gözaltına alınan Hüseyin el Abbas görülüyor.



Fotoğrafta gözaltına alınan Hüseyin el Kabbani görülüyor.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP'TAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAHÇELİ'DEN MISIR'A TEPKİ

Bahçeli: "Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki ve insani temeli yoktur. Bölgesel iş birliği ve istikrar zeminin kurularak huzur ve barış dinamiklerinin tesis edilmeye çalışıldığı dönemde AA Kahire ofisine yapılan karanlık operasyon, Türkiye'ye çok net hakaret ve husumettir.".