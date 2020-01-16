Son Dakika Haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ankara'da önemli mesajlar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtikten sonra, yürütmenin faaliyetlerini 100 günlük periyotlar halinde takip etmeye başladık.

Birinci ve ikinci 100 günlük icraat programlarımızı milletimiz ile paylaştık. Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın icraatlarının takibini, Cumhurbaşkanı Yardımcımız vasıtasıyla, çeyrek dilimler halinde sürdürdük.

Yılda iki defa da bu değerlendirmeyi şahsen milletimizle paylaşacağımızı kamuoyuna açıklamıştık. Bugün, 2019 yılının toplu değerlendirmesini yapmak ve 2020 çalışmalarımızı paylaşmak için sizlerle birlikteyiz.

Yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak, yaptıklarımızın hesabını milletimize vermek en başta gelen görevimizdir. Bilindiği gibi, yeni yönetim sistemimizin en büyük özelliği, eskiden çok ciddi zaman ve enerji kaybına yol açan düzenlemelerin, hızlı ve etkin şekilde yapılabilmesine imkân sağlamasıdır.

İtimadın takip ve kontrole mani olmadığı anlayışıyla, bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın faaliyetlerini yakından izliyoruz. Böylece aksaklıkları ve eksiklikleri vakitlice belirleyerek, çözüm yolları bulma ve hızlıca hayata geçirme imkânı elde ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde de çeyrek dilimler halinde takibi, her 6 ayda bir de sonuçları milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.

Bundan yaklaşık 9 yıl önce, 2011 yılında 2023 hedeflerimizi milletimizin takdirine sunmuştuk. 2023 hedefleri, o günden bugüne tüm çalışmalarımızda bizim için bir yol haritası, bir pusula görevi görmüştür.

Türkiye'nin 2023 yürüyüşü, içeride ve dışarıda pek çok kesimi rahatsız etmiştir. Dikkat ederseniz, ülkemize yönelik saldırılar, bu süreçte, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde artmış ve çeşitlenmiştir.

Yaşadığımız bu kesintisiz saldırı döneminin amacının, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoymak olduğu açıkça ortadadır. Hamdolsun, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, bu saldırıların hepsini de boşa çıkardık.

Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. Terör örgütlerine boyun eğmedik. Meydanı darbecilere bırakmadık. Ülkemizin güney sınırları boyunca kuşatılmasına rıza göstermedik. Ekonomik tetikçilere de teslim olmadık.

BİZ 2019 YILINI YENİDEN YÜKSELİŞ YILI HALİNE DÖNÜŞTÜRDÜK

Evet, çok büyük bedeller ödedik, çok acı kayıplar verdik, çok sinsi tuzaklarla karşılaştık, ama hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık. 2019 yılı, işte bu sıkıntıları tüm ağırlığıyla hissettiğimiz bir yıl oldu.

Türkiye için yazılan senaryolarda 2019, bir yıkılış ve teslim oluş yılı olarak öngörülmüştü. Rabbimize binlerce şükürler olsun ki, biz 2019 yılını yeniden yükseliş yılı haline dönüştürdük.

Milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdik. Terör örgütlerini sınırlarımızdan uzaklaştırdık.

"İstiklali ve istikbali için destan yazmaya devam edeceğini, içeride ve dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla giriyoruz"

SINIRLARIMIZ BOYUNCA KURULMAYA ÇALIŞILAN TERÖR KORİDORUNU PARÇALADIK

Darbecilere dünyayı zindan ettik. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçaladık.

Ekonomimize kurulan tuzakları bozarak, yeniden hedeflerimize odaklandık.

Şimdi de, hem büyümeyi, üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek, hem Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak, yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz.

Bu bakımdan 2019 yılı icraat sonuçları, Türkiye'nin en zor şartlarda bile neler yapabileceğini gösteren bir başarı hikayesidir.

İnşallah 2020 yılında, her alanda çok daha fazlasını gerçekleştirerek, milletimize bize verdiği hasbi destek ve yaptığı fedakârlıklar için borcumuzu ödemeye çalışacağız.

Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun, istiklali ve istikbali için destan yazmaya devam edeceğini, içeride ve dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla giriyoruz.

Dört gözle Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Bunu yaparken, kendimizi sürekli muhasebeye çekmeyi ihmal etmiyoruz.

Bu anlayışla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci yılı vesilesiyle, yeni yönetim sistemiyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptık.

Sonuçta, ifade edilen sorunların yüzde 98'inin yeni yönetim sisteminden değil, eski sistemin alışkanlıklarıyla iş yapma eğiliminden kaynaklandığını gördük.

Bu tespit ışığında, tıkanıklık noktalarını çözecek bir dizi tedbir geliştirerek, adım adım hayata geçirmeye başladık. Aynı şekilde önümüzdeki dönemle ilgili orta ve uzun vadeli planlarımızı hazırladık.

11'İNCİ KALKINMA PLANIMIZ ORTA VADELİ YOL HARİTAMIZDIR

Meclisimiz tarafından da kabul edilen 11'inci Kalkınma Planımız, 2019-2023 dönemini kapsayan orta vadeli yol haritamızdır.

"Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye" şiarıyla hazırladığımız bu planı, yıllık programlar ve çeyrek dönemlik izlemeler vasıtasıyla adım adım uygulayacağız.

Geçtiğimiz yılı, zor ama bir o kadar da verimli çalışmalarla kapattık. Şöyle bir genel tabloya baktığımızda, 2019 yılı icraat programlarında yer alan 1.451 eylemin 1.161'ini tamamlandığımızı görüyoruz.

Bütçe konusundaki tüm sıkıntılara rağmen, 2019'un birinci yarısındaki eylemlerde yüzde 98, ikinci yarısındaki eylemlerde ise yüzde 89 gerçekleşme oranı yakaladık.

BU EYLEMLERİN HAYATA GEÇMESİ İÇİN 68 MİLYAR LİRA HARCADIK

Bu eylemlerin hayata geçmesi için yaklaşık 68 milyar lira bütçe kullandık. Biliyorsunuz, hükümete ilk geldiğimizde Türkiye'yi 4 sütun üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Bunları da eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olarak belirtmiştik.

Gerek Türkiye genelinde, gerekse illerimizde hayata geçirdiğimiz icraatları da hep bu önceliklere göre anlatmayı tercih ettik.

Şimdi de 2019 yılı değerlendirmesini aynı şekilde yapacağız.

Bunun için eğitimle başlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında eğitimde gerçekleştirilen reformları paylaştı

HARÇLARI KALDIRDIK BURS MİKTARINI ARTIRDIK

Geçtiğimiz 17 yılda eğitim-öğretimde, öncelikle altyapıyla ilgili eksikleri gidermenin gayreti içinde olduk. Çocuklarımızı 70-80 kişilik sınıflardan kurtarmak ve üniversite kapılarında yaşanan yığılmaları önlemek için kolları sıvadık.

Öğretmen sayısını 652 bin ilaveyle 947 bine çıkardık. Derslik sayısını 316 bin ilaveyle 589 bine yükselttik. Üniversite sayısını 131 ilaveyle 207'ye, akademik personel sayısını 98 bin ilaveyle 169 bine ulaştırdık.

Üniversitelerimizdeki öğrenci sayısı ise 1,6 milyondan 8 milyona tırmandı. Gençlerimize, ailelerine yük olmadan üniversite eğitimlerini tamamlayabilmeleri için her türlü desteği veriyoruz.

Yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını kaldırdık. Lisans öğrencilerimizin kredi-burs desteğini yılbaşı itibariyle 550 liraya, yüksek lisansta 1.100 liraya, doktorada ise 1.650 liraya yükselttik.

Yurtlarda kalan öğrencilere aylık 420 lira da beslenme yardımı yapıyoruz. Öğrencilerimizin barınma sorununu çözmek için yurtlardaki yatak sayısını 182 binden 677 bine ulaştırdık.

Bu yılın ilk yarısında 13 bin 750 yatak kapasiteli 21 adet yurdu daha hizmete açıyoruz.

İlk ve ortaöğretimde hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilerimize ders kitaplarını ücretsiz olarak veriyoruz.

Okullarımızın hangi alanda desteklenmesi gerektiğini gösterecek Okul Profili Değerlendirme Sistemini 2019'da oluşturduk ve üç ay içinde hayata geçiriyoruz.

2019 yılında, ezberlemeyi değil tasarlamayı, analitik düşünmeyi ve üretkenliği teşvik eden 5 binden fazla Tasarım Beceri Atölyesini okullarımızda hizmete açtık.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, bu yılın ilk altı ayında 2 bin adet ve izleyen dönemde 10 bin adet daha Beceri Atölyesi kurmayı planlıyoruz.

Mesleki eğitim-öğretim merkezlerini güçlendiriyoruz.

2019 YILINDA O BÖLÜMLERE ÖNCELİK VERİLDİ

Bu okullarda çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitim-öğretimi alan gençlerimizin, fark derslerini yine aynı yerlerde vererek lise diplomasına sahip olabilmelerinin önünü açıyoruz.

Savunma sanayi, otomotiv, biyoteknoloji ve uzay-havacılık gibi alanlarda teknik iş gücü yetiştirilmesine 2019 yılında daha çok öncelik verdik.

Geleceğin mesleklerini şekillendirecek olan öğretmenlerimizin hizmet içi eğitimlerini de ihmal etmiyoruz.

Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın giderlerini, sosyal güvencesi olup olmadığına bakmaksızın karşılıyoruz.

Zihinsel ya da bedensel engelli, konuşma bozukluğu ya da öğrenme güçlüğü olan öğrencilerimiz için geçtiğimiz yıl 143 bin nitelikli eğitim materyali geliştirerek, 6 bin özel eğitim sınıfının kullanımına sunduk.

Dijital içerikli özel eğitim materyallerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları 2019'da başlattık, bu yıl erişime açıyoruz.

Önümüzdeki dönemde kaynaştırma eğitimi, özel eğitim sınıfları, evde veya hastanede eğitim hizmetlerimizi artırarak, engelleri eğitimle aşmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında sağlıkta gerçekleştirilen reformları paylaştı

REFORMLARI GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ALANLARIN BAŞINDA SAĞLIK GELİYOR

Sağlık en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında geliyor. Vatandaşlarımızı hastane kapılarında eziyet çekmekten kurtaracak ve herkese insanca hizmet verecek bir sistem kurmaya çalıştık.

Ülkemizde uygulanan genel sağlık sigortası ve sağlık hizmetleri kalitesi, tüm dünyaya örnek olacak düzeye geldi. Geçtiğimiz 17 yılda hastane ve diğer yataklı tedavi kurumlarımızın sayısını 2 bin 600'den 5 bin 500'e yükselttik.

DOKTOR SAYISI 161 BİNE YÜKSELDİ

Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkarttık. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine, toplam sağlık çalışanı sayımızı ise 378 binden 1 milyon 25 bine yükselttik.

Ülkemizde kişi başına yapılan sağlık harcamasını 19 liradan 140 liraya çıkartırken, vatandaşlarımızın ceplerinden yaptıkları harcama oranını yüzde 20'den yüzde 17'ye gerilettik.

Şu ana kadar Adana, Isparta, Mersin, Yozgat, Kayseri, Elâzığ, Eskişehir, Manisa, Bursa ve Ankara Bilkent Şehir Hastanelerini milletimizin hizmetine sunduk.

Bu yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanelerinin açılışlarını yapacağız.

Ayrıca inşaatı devam eden 64 adet sağlık tesisini tamamlayarak hizmete açacak, 19 adet sağlık tesisinin daha inşaatına başlayacağız.

Tüp bebekten irsi hastalıkların tedavisine, psikososyal ve ruhsal problemlere kadar pek çok hizmeti sosyal güvenlik kapsamına aldık.

Kanser tedavisinde oldukça yüksek bedeli olan işlemlerden ilave ücret alınmasının önüne geçtik.

ANTİSERUM ÜRETİMİNE BAŞLANDI

2019 yılı itibariyle antiserum üretimine başladık. Sağlık turizmi yoluyla ülkemize gelen hasta sayısı 2019 yılı Kasım sonu itibariyle yıllık 470 bine ulaştı.

Bu sayıyı önce 750 bine, ardından 1,5 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu kapsamda tedavi öncesinde ve tedavi sonrasında hastaları takip etmek üzere, yurt dışında 20 teşhis merkezi kuracağız.

Sigara başta olmak üzere tütün mamulleriyle mücadele kapsamında, 2019 yılında başlattığımız tek tip sigara paketi uygulaması ile bu alanda 7'inci ülke olduk.

Sağlık, spor ve eğitim hizmeti veren yerlerde sigara satışını tümüyle yasakladık. İnternet dâhil her yerde, sigarayı özendirecek görüntülerin kullanılmasının önüne geçtik. Dumansız hava sahası uygulamasında mevzuattaki boşlukları ortadan kaldırarak, daha etkin bir mücadele yürüteceğiz.

Türkiye'de madde bağımlılığı nedeniyle 1 milyon kişi başına düşen ölüm ortalaması 11,4 düzeyinde iken 2019 yılında 3,3'e düştü. Doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve diğer sağlık personelimizin güvenliğini en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz.

Bunun için kapsamlı bir Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı hazırladık. Yerli ilaç üretimi ve yerli plazmadan kan ürünleri üretimi 2020'de de gündemimizin ilk sıralarında olacak.

Yerli ilaç ve plazma üretimi ile yerli cihaz geliştirilmesi konusunda engel çıkartanların yaptıkları vatana ihanetle eşdeğerdir. Bu konuda kimseye müsamaha göstermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında adalet alanında gerçekleştirilen reformları paylaştı

HAKİM-SAVCI SAYISI 20 BİN 629'A YÜKSELDİ

Adalet hizmetlerinde, mevzuattan altyapıya, ceza infaz kurumlarından yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına kadar önemli gelişmeler kat ettik.

Hâkim-savcı sayımızı 9 bin 349'dan 2019 yılı sonu itibariyle 20 bin 629'a, yardımcı personel sayısını 51 binden 138 bine çıkardık.

Mahkeme sayılarını yüzde 82 artırarak ve 256 adalet sarayı inşa ederek, yargının işleyişini kolaylaştırdık.

İstinaftan ihtisaslaşmaya, ombudsmanlıktan HSK'nın yeniden yapılandırılmasına ve askeri mahkemelerin kaldırılmasına kadar pek çok tarihi reform yaptık. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesini, hukukun üstünlüğünün temel şartı olarak görüyoruz.

Yargı Reformu Strateji Belgemizi, 2019 yılı Mayıs ayında milletimiz ile paylaşmıştık. Belgedeki hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan birinci yargı paketi, yine geçtiğimiz yıl Meclis'te kabul edilerek kanunlaştı.

Bu düzenleme ile ceza adaleti sistemine "seri muhakeme usulü" ve "basit yargılama" adı altında iki yeni uygulama da kazandırdık. Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz.

Aynı şekilde, önemli bir çalışma olan insan hakları eylem planını da birkaç ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz.

Bir başka önemli reform da, vatandaşlarımızın devletle olan hukuki ihtilaflarının yargıya gitmeden, arabuluculuk benzeri bir idari sulh sistemiyle çözümünü içeren düzenlemedir.

Bununla vatandaşlarımızın idareyle, ya da kamu kurumlarının kendi aralarındaki uyuşmazlıkların zahmetsiz ve hızlı bir şekilde çözülmesini amaçlıyoruz. Bu konudaki hazırlıkları 2019'da tamamladık, inşallah yakında konu Meclis gündemine gelecektir.

Nöbetçi noterlik uygulamasına geçmenin yanında, dijital bağlantıyla bir noterde yapılan işleme ait belgenin diğer noterlikten alınabilmesini sağladık Bu konuda bir başka yenilik, noterliğe girişte sınav usulünün getirilmesi ve noter yardımcılığı müessesesinin kurulması olacaktır.

Veraset ilamlarında olduğu gibi, bazı çekişmesiz yargı işleri ile henüz dava açılmamış aşamadaki delil tespitlerinin noterlikler tarafından yapılması, yargının iş yükünü azaltacaktır.

Elektronik tebligat sistemiyle, yargı sürecinde bu sebeple oluşan hataların ve gecikmelerin önüne geçtik. Bu sistemle şu ana kadar 17 milyondan fazla e-tebligat gönderimi yapılarak, 210 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlandı.

2019 yılında yeni adli yıla girerken 4 yeni bölge adliye mahkemesi kurarak sayıyı 11'den 15'e çıkarttık.

"Geç gelen adalet, adalet değildir" yaklaşımıyla, geçtiğimiz yıl yargılamada hedef süre uygulamasını başlattık. Soruşturmalarda yüzde 74, yargılamada ise yüzde 82'nin üzerinde hedef sürelere uyulduğu görülüyor.

Önümüzdeki günlerde bu uygulamayı Adli Tıp Kurumunda da hayata geçiriyoruz.

ARABULUCULUK UYGULAMASI SAYESİNDE...

"Ticari davalarda zorunlu arabuluculuk" uygulaması ile arabulucu atanan yaklaşık 150 bin dosyanın yarıdan fazlası çözüldü.

2019 yılında uzlaştırma bürolarında görüşülen 275 bin dosyadan 231 bini uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Yargı Sistemimize kazandırmayı düşündüğümüz önemli yeniliklerden biri de hâkim ve savcı yardımcılığıdır.

Yargı Reformu Stratejisi'nde geniş bir hukuk eğitimi reformu yapacağımızı belirtmiştik. Bu konuda Adalet Bakanlığının ve YÖK'ün çalışmaları devam ediyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL 1250 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türkiye, terör örgütleriyle ve asayişi bozmaya yönelik her türlü eylemle mücadelede, tarihinin en başarılı neticelerini bizim dönemimizde almıştır.

PKK-YPG'den DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar, ülkemize saldırması için beslenip büyütülen ne kadar örgüt varsa, hepsinin başını ezdik, eziyoruz.

Aynı şekilde, organize suç örgütlerine de göz açtırmıyoruz.

Geçtiğimiz yıl PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 1.250 terörist etkisiz hale getirilerek, pek çok eylem engellendi. Terör örgütünün ülkemiz içindeki silahlı unsurlarının sayısı, 2019 yılı sonu itibariyle, kuruluş döneminin dahi altına inmiştir.

Diyarbakır Annelerinin kararlı duruşu, örgüt içindeki çözülmeyi artırdı. Örgüte katılımlar neredeyse tamamen durma noktasına geldi.

Bölgemizdeki huzur ve güven iklimi kökleştikçe, turizm başta olmak üzere, her alanda gözle görülür bir olumlu hareketlenme yaşanıyor.

15 Temmuz'da milletimize kurşun sıkan FETÖ'yü devlet kurumlarından ve ülkemizden tamamen temizleyene kadar mücadelemiz sürecektir.

DEAŞ, EL KAİDE ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonlarda da 388 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Amacımız, 780 bin kilometrekare vatan toprağının her karışında insanlarımızın güvenli, huzurlu, geleceğinden emin bir şekilde yaşamasını sağlamaktır.

Nitekim, hırsızlık olayları son üç yılda İstanbul'da günde 78'den 34'de, Ankara'da 4'e, İzmir'de ise 6'ya düştü.

Özellikle FETÖ'nün kurumlarımızdan temizlenmesiyle birlikte, güvenlik alanındaki başarılarımız arka arkaya gelmeye başladı.

Güvenlik bürokrasimiz tek vücut halinde hareket ederek ülkemize yönelik tehditlerle mücadele edebilme imkânına kavuşmuştur.

Geçtiğimiz günlerde yeni hizmet binasının açılışını yaptığımız Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımız, görev alanındaki başarılarıyla ülkemizin gururu haline geldi.

Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın başını çektiği güvenlik kurumlarımız arasındaki koordinasyonu daha da geliştiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında güvenlik alanında gerçekleştirilen reformları paylaştı

MİLLİ İSTİHBARAT KOORDİNASYON KURULUNU YAKINDA FAALİYETE GEÇİRİYORUZ

Bu amaçla oluşturduğumuz Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunu yakında faaliyete geçiriyoruz.

Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri projesi kapsamında 911 kilometrelik Suriye sınırımız boyunca 825 kilometre güvenlik duvarı inşa ettik.

Ayrıca, 211 elektro optik kulenin kurulum çalışmalarına da başladık. Bu yıl doğu sınırımızda 117, batı sınırımızda 42 elektro optik kuleyi faaliyete geçiriyoruz.

Böylece, 1.182 kilometrelik doğu sınırımızın 740 kilometrelik kısmını, 472 kilometrelik batı sınırımızın ise 350 kilometrelik kısmını gözetleme imkânına kavuşacağız.

Ulaştırma ve altyapı, hükümetlerimizin en başarılı hizmet alanlarından biridir.

17 YILDA 750 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE ULAŞIM YATIRIMI YAPTIK

Vatandaşlarımızın ülkemizin her noktasına hızlı, konforlu ve güvenli şekilde erişebilmesini sağlamak için 17 yılda 750 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yaptık.

Bölünmüş yol uzunluğumuzu 21 bin 64 kilometre ilaveyle 27 bin 165 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu 1.346 kilometre ilaveyle 3 bin 60 kilometreye çıkardık.

Bu yollar, ülkemizdeki trafiğin, 2019 sonu itibariyle yaklaşık yüzde 82'sine hizmet veriyor.

Araç sayısındaki ve trafik hareketliliğindeki yüksek artışa rağmen, bölünmüş yollar sayesinde, trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı yüzde 71 azaldı.

Bu sayıyı daha da azaltmak için her türlü tedbiri alıyoruz.

Yol projelerimizin kapsamında dikimi yapılan ağaç sayısı 68 milyonu aştı.

Ülkemizin ticaret ve turizm merkezlerini birbirine bağlayan 426 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolunu geçtiğimiz yıl hizmete açmıştık.

Bu sayede İstanbul-İzmir arası 8 saatten 3,5 saate, Bursa 1 saate, Eskişehir 2-2,5 saate düştü.

İzmir'i Çandarlı limanına bağlayan 95,9 kilometre uzunluğundaki otoyolun 90,5 kilometrelik bölümünü geçtiğimiz Ekim ayında hizmete sunmuştuk.

Kalan kısmı da önümüzdeki günlerde trafiğe açıyoruz.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimlerindeki kalan kısımları da yine önümüzdeki aylarda hizmete sunuyoruz.

Karayollarımızın üzerindeki tünellerin sayısını 298 ilaveyle 381'e; tünel uzunluğunu ise 50 kilometreden 500 kilometreye yükselttik.

2019'da toplamda 23 kilometre uzunluğunda 92 köprü, viyadük ve kavşağı bitirmeyi hedeflemiştik.

Bu hedefin de ötesine geçerek, 40 kilometre uzunluğa sahip 171 köprü, viyadük ve kavşağı tamamlayıp hizmete açtık.

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Nissibi Köprüsü, Ovit Tüneli ve Karadeniz Sahil Yolu gibi mega projelere yenilerini ekliyoruz.

KANALİSTANBUL PROJESİNE ÇOK YAKINDA BAŞLIYORUZ

Bu çerçevede ülkemizin ekonomik ve stratejik gücüne güç katacak Kanalistanbul Projesine de çok yakında başlıyoruz.

Yarım asır önce, "Boğaziçi köprüsü, İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir" diyen zihniyet, şimdi de, "Kanalİstanbul en büyük felaket" kampanyası yürütüyor.

BU KONUDA EN KÜÇÜK BİLGİLERİ YOK

Üstelik, Kanalistanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin, bu projenin aslında ne olduğu konusunda en küçük bir bilgileri bulunmuyor.

İstanbul Boğazı, yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği, günde 500 bin kişinin iki yaka arasında taşındığı, üzerindeki yük ve insan trafiği baskısının sürekli arttığı bir yere dönüştü.

Boğazdaki deniz trafiğini engellemek, hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir. Tek çare, alternatif bir su yolu inşa etmektir. Üstelik bu proje bir anda ortaya çıkmış da değildir.

Bu kanal, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri savunduğumuz, 2011 yılında da milletimize taahhüt ettiğimiz bir projedir.

Projenin jeolojik, jeoteknik, hidrolojik araştırmalar, dalga ve deprem analizleri, trafik etütleri, proje hazırlığı, altyapı deplase ihtiyaçları, çevresel etki çalışmaları gibi süreçlerini tamamladık.

200'ÜN ÜZERİNDE BİLİM İNSANI GÖREV ALDI

Bu çalışmalarda, 11 farklı üniversiteden ve çeşitli kamu kurumlarından, 34 ayrı bilim dalına mensup 200'ün üzerinde bilim insanı görev aldı.

İnşa maliyeti 75 milyar lira olarak hesaplanan Kanalistanbul bünyesinde 2 liman, 1 yat limanı, 1 lojistik merkezi, 7 köprü, 2 demiryolu hattı, 2 hafif raylı sistem hattı ve 500 bin kişilik konut alanları yer alacak.

Projenin finansmanında ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Demiryolu alanında ülkemizi, daha önce örneği olmayan yüksek hızlı ve hızlı tren hatlarıyla donatıyor, mevcut hatları modernize ediyoruz.

Ankara, İstanbul, Konya, Eskişehir yüksek hızlı tren hatları hâlihazırda hizmet veriyor. Ankara-Eskişehir-İstanbul ile Ankara-Konya-İstanbul güzergâhlarında bugüne kadar toplamda 53 milyonu aşkın vatandaşımız seyahat etti.

Tüm demir yollarımızda 2019 yılında 245 milyona yakın yolcu taşıdık. Yüksek hızlı tren işletmesinde dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı ülke konumundayız.

Halen Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas arasında toplam 1.889 kilometre uzunluğunda yüksek hızlı tren hattı yapımında sona yaklaşıyoruz. Ankara-Sivas hattının Balışeyh-Yerköy-Akdağmadeni kısmında Mart ayı sonunda test sürüşlerine başlıyoruz.

Yüksek hızlı tren hatlarının yanı sıra, yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapılabileceği hızlı tren hatları da inşa ediyoruz.

Bursa-Bilecik, Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana, Osmaniye-Gaziantep, Çerkezköy-Kapıkule ve Sivas-Zara olmak üzere 1.626 kilometre hızlı demiryolu hattının inşası sürüyor.

Demiryolu araçlarının ülkemizde üretilmesi amacıyla yerli sanayimizi geliştiriyoruz. Sakarya'da hızlı tren ve metro araçları, Çankırı'da hızlı tren makasları, Sivas, Sakarya, Afyon, Konya ve Ankara'da hızlı tren traversleri ile Erzincan'da yerli ray bağlantı malzemeleri üreten tesisler kurduk.

Dizel ve akülü olarak çalışabilen hibrit lokomotifi prototip olarak üretebilen dünyadaki 4'üncü ülkeyiz. Bugüne kadar 150 adet yeni nesil milli yük vagonunu hizmete verdik, bu yılın ilk yarısından başlayarak 100 adet daha yerli milli yük vagonu üretiyoruz.

2017'de açtığımız Bakü-Tiflis-Kars demiryolunda, bugüne kadar 326 bin ton yük taşındı. Geçtiğimiz Kasım ayında Çin'den gelen ilk tren, Marmaray bağlantısını kullanarak, 18 günde Çekya'nın başkenti Prag'a ulaştı.

Bu hatta yük taşımacılığının yanına yolcu taşımacılığını da ekleyerek, bağları daha da kuvvetlendiriyoruz. Havalimanlarımızın sayısını, 30 ilaveyle 56'ya; yolcu kapasitesini de 317 milyona çıkardık.

Türkiye'nin zafer anıtı İstanbul Havalimanı birinci fazını 2019 yılında tümüyle hizmete açtık.

Havalimanımız 2019'da, iç hatta 12,5 milyona yakın, dış hatta ise 39,5 milyona yakın olmak üzere toplamda 51 milyonu aşkın yolcu trafiğine ulaştı.

İstanbul Havalimanının ilk etabının ikinci fazını da Haziran ayında hizmete açmayı planlıyoruz.

Geçtiğimiz yıl, Kahramanmaraş ve Balıkesir havalimanlarının yeni terminal binalarının yapımını tamamladık.

Denize inşa edilmiş havalimanı olarak dünyada benzerine az rastlanan Ordu-Giresun Havalimanından sonra, şimdi de Rize-Artvin Havalimanını yapıyoruz.

Gümüşhane-Bayburt, Yozgat ve Tokat Havalimanlarının yapımları sürüyor.

Yurt dışı uçuş noktalarımızın sayısını 60'dan 2019 yılı sonu itibariyle 326'ya, büyük gövdeli uçak sayımızı 162'den 540'a, sektörün cirosunu 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükselttik.

Ülkemizin uydu haberleşme kapasitesini artırmaya ve yörünge haklarımızı korumaya yönelik yeni uydu projelerimiz TÜRKSAT 5A ve 5B uydularının üretimine başladık.

TÜRKSAT 5A uydusunu, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde fırlatıyoruz. İlk yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı da bu yıl tamamlayacak ve 2021 yılında uzaya fırlatacağız. Bu proje ile Türkiye haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri olacak. Dijital Türkiye Platformu üzerinden her geçen gün daha fazla sayıda hizmet vatandaşlarımıza "tek tıkla" ulaştırılıyor.

Bugün 45 milyon kullanıcı, 641 kurumun sunduğu 5 bin 181 kamu hizmetine e-devlet sayesinde hızlı ve güvenli erişim sağlıyor.

Sadece geçtiğimiz yıl 1.015 adet kamu hizmeti daha dijital ortama taşındı. Yerel yönetim hizmetleri başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin Dijital Türkiye Platformu'na entegre edilmesi çalışmalarına devam ediyoruz.

Dijital ortamda sunulan hizmetleri kamu kurumundan almayı tercih eden vatandaşlarımız için de "Tek Durak Hizmet Noktaları" illerimizde faaliyete geçecektir.

2019'DA BAYINDIRLIK PROJELERİNE 16 MİLYAR LİRA HARCADIK

Bayındırlıkta, yerleşim yerlerimizin tamamını, insanlarımızın ihtiyaçlarına uygun ve modern bir şehirleşme anlayışıyla dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Geçtiğimiz yıl kentsel dönüşüm ve sosyal konutlar dâhil olmak üzere, tüm bayındırlık projeleri için yaklaşık 16 milyar liralık yatırım yaptık.

Ülkemizin tamamında, 1 milyon 330 bin konutu dönüştürerek, 5 milyondan fazla vatandaşımızı can ve mal güvenliğine kavuşturduk.

Halen, 53 farklı ilimizde, ilan ettiğimiz 240 riskli alanda çalışmalar sürüyor. En fazla 5 yıl içinde acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutumuz bulunuyor.

Amacımız, 100 bini İstanbul'da olmak üzere, her yıl 300 bin konutun dönüşümünü sağlamaktır. Ülkemizde ilk defa, sistematik ve yaygın bir depreme dayanaklı yapı stoku oluşturmaya başladık.

TOKİ vasıtasıyla, 4 milyona yakın vatandaşımızın yaşadığı 725 bin güvenli konutu tamamlayıp sahiplerine teslim ettik. Geçtiğimiz yıl 50 bin sosyal konutun inşasını başlattık.

SOSYAL KONUT PROJESİNE 1 MİLYONUN ÜZERİNDE TALEP GELDİ

2020 yılı için de "100 bin Sosyal Konut" kampanyası çerçevesinde başvurular tamamlandı. Bu kampanyaya 1 milyonun üzerinde talep geldi.

Ülkemizde ev sahibi olmayan dar ve orta gelirli hiçbir vatandaşımız kalmayıncaya kadar sağlıklı ve kimlikli sosyal konut üretimini sürdüreceğiz.

Millet bahçeleri, son dönemdeki en önemli projelerimizden biridir.

81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi inşası için yer ve proje çalışması yürütüyoruz.

Bugüne kadar 6 ilde 4,9 milyon metrekare alana sahip 13 adet millet bahçemizin açılışını gerçekleştirdik. Bu yıl 38 ilde daha millet bahçelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. İlk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık projesi, bugün artık 25 bin kurum binasında uygulanıyor. Proje sayesinde 4 milyon tonun üzerinde değerlendirilebilir atığımızı topladık, geri dönüşüme kazandırdık.

Sıfır Atık Projesi kapsamında geçtiğimiz yılın başında başlattığımız uygulamayla plastik poşet kullanımında yüzde 78 oranında azalma oldu.

Zorunlu depozito uygulamasına da bu yıl başlıyoruz. Deniz temizliği seferberliğimizi de Sıfır Atık Mavi Hareketi kapsamında başlattık ve 163 bin metreküp deniz çöpü topladık.

İller Bankası tarafından geçtiğimiz yıl sonu itibariyle içmesuyu, atıksu, yol, katı atık alanlarında toplam 465 adet proje tamamlandı. Bu yılın ilk altı ayında 37 adet atıksu ve 15 adet içmesuyu yapım işi daha tamamlanacak.

SON 2 YILDA KULLANIMA ALDIĞIMIZ KURULU GÜCÜN YÜZDE 73'Ü YENİLENEBİLİR ENERJİYE DAYALIDIR

Kalkınmanın temel unsuru olan enerji konusunda da geçtiğimiz 17 yılda Cumhuriyet tarihinde tüm yapılanları kat be kat aşan başarılar yakaladık.

Kurulu gücümüzü 56 bin 421 megavat ilaveyle 2019 sonu itibariyle 91 bin 267 megavata yükselttik. Son 2 yılda kullanıma aldığımız kurulu gücün yüzde 73'ü yenilenebilir enerjiye dayalıdır.

Yerli kaynaklara dayalı elektrik üretiminde kurulu gücümüzü 56 bin megavatın üzerine çıkardık. Yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimimiz, geçtiğimiz yıl yüzde 62'ye ulaştı.

Bizden önce ülkemizde hiç olmayan güneş enerji santrali kurulu gücümüz 5 bin 894 megavatı buldu. Rüzgâr enerjisindeki kurulu gücümüzü 19 megavattan 7 bin 591 megavata yükselttik.

Küresel elektrik üretiminin sadece yüzde 25'i yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediliyor. Ülkemizin bu alanda ulaştığı yüzde 44'lük yenilenebilir elektrik üretimi, önemli bir başarının ifadesidir.

2002 yılında sadece 5 ilimizde doğalgaz varken, 2019 yılı itibariyle 81 ilimizin tamamına doğalgaz arzı sağlamış durumdayız.

DOĞALGAZ DEPOLAMA KAPASİTEMİZİ 11 MİLYAR METREKÜPE ÇIKARTACAĞIZ

Doğalgaz depolama kapasitemizi yaklaşık 4 milyar metreküpe ulaştırdık, şimdi de bunu 2023 yılında 11 milyar metreküpe çıkartıyoruz.

Rusya'dan gelen doğalgazı Karadeniz'in altından ülkemiz topraklarına getiren ve oradan da Avrupa'ya ulaştıracak olan TürkAkım projesinin vanalarını geçtiğimiz hafta açtık.

Bir başka önemli doğalgaz projemiz de TANAP'tır. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ile Türkiye'yi "üç kıtanın enerji ticaret merkezine" dönüştürme yolunda önemli bir adım attık. Bölgesel gerilimlere ve atlattığımız onca badireye rağmen, TANAP'ı planladığımız şekilde tamamladık ve 2019'da hizmete sunduk.

Akkuyu Nükleer Güç Santralinin inşası da hızla ilerliyor. Nükleer mühendislik alanında uzmanlık eğitimine gönderdiğimiz 244 Türk öğrencimizden 88'i, geçtiğimiz yıl eğitimini tamamlayarak işbaşı yaptı.

Rezerv bakımından dünyada birinci sırada yer aldığımız Bor madenini ileri teknolojiyle işlemeye ve değerlendirmeye önem veriyoruz.

2002 yılında 813 bin ton bor ürünü karşılığında 201 milyon dolar gelir sağlanırken, bu yıl bor ürünleri satışından 820 milyon dolara yakın gelir elde etmeyi hedefliyoruz.

Geçen yıl, Bor'u yüksek teknolojiyle işleyecek bor karbür tesisimizin temelini Balıkesir Bandırma'da attık.

Bor karbür, yüksek sertlik ve mukavemet oranının kritik olduğu taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, top namlusu ve personel koruyucu yeleklerin zırhlanması gibi malzemelerde yoğunlukla kullanılacak.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerini, hem barışa, hem de refaha katkı sağlayacak bir diplomasiyle takip ediyoruz. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini bölgedeki enerji denkleminden dışlama girişimlerine izin vermedik.

Hem kendi kıta sahanlığımızdaki çıkarlarımızı, hem de Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın haklarını korumakta kararlıyız.

Son teknolojiye sahip sondaj gemilerimiz Fatih ve Yavuz, 2019 yılında ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin sahalarında faaliyetlerini sürdürdü.

Gemilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği Deniz Kuvvetlerimiz tarafından en üst düzeyde sağlanıyor.

İnşallah yakında bu çalışmalardan müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum.

ÇİFTÇİLERİMİZE BUGÜNE KADAR TOPLAMDA 138 MİLYAR LİRA TUTARINDA TARIMSAL DESTEK VERDİK

Son 17 yılda ekonomide, turizmde, sağlıkta, savunmada olduğu gibi tarım, orman ve hayvancılıkta da ülkemizi ilklerle tanıştırdık.

Tarım ve orman sektörü, 2019'un ilk 3 çeyreğinde yüzde 3,6 büyüyerek, diğer sektörlerin önüne geçmiştir. Çiftçilerimize bugüne kadar toplamda 138 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.

Ziraat Bankası, geri ödemede sıkıntı yaşayan çiftçilerimiz için borçları uygun şartlarda 5 yıla kadar vadelendiriyor.

Tarımsal ürün ihracatımızı 3,7 milyar dolardan 17,7 milyar dolara yükselttik. Dünyanın 195 farklı ülkesine 1.690 tarım ürünü ihraç ediyoruz. Tarımda dış ticaret fazlamız 4,8 milyar dolar gibi ciddi bir rakama ulaştı. Topraksız tarım yapılan teknolojik sera sayımız, 2019 sonu itibariyle 1.532'yi buldu.

Stratejik bir ürün olan tohum üretimimiz 145 bin tondan 1 milyon tonu geçti. Bugün artık tohum ihtiyacımızın yüzde 96'sını yerli olarak karşılıyoruz.

Ormanlarımızı da asla ihmal etmiyoruz. Dünyada orman varlığı azalırken, ülkemizin orman varlığını 1,8 milyon hektar artırdık.

Böylece erozyonla kaybettiğimiz toprak miktarını yıllık 500 milyon tondan 154 milyon tona kadar düşürdük. Cumhuriyet döneminin tamamında yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katını 17 yılda gerçekleştirdik.

Sadece 2019 yılında 280 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk. Yeni bir adım daha atarak, 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan ettik.

"GELECEĞE NEFES" kampanyasına destek veren 1,2 milyon vatandaşımızla birlikte 13,8 milyon fidanı toprakla buluşturduk.

Orman varlığımızı 2020 yılı sonunda 22,9 milyon hektara ulaştıracağız.

BARAJLARIMIZIN SAYISINI 861' YÜKSELTTİK

Barajlarımızın sayısını 276'dan 861'e, hidroelektrik santrallerimizin sayısını 105'ten 681'e, içmesuyu tesislerimizin sayısını 84'den 331'e çıkardık.

Bitkisel üretimimizi önümüzdeki yıl yüzde 5 artırarak 123 milyon tona yükseltiyoruz.

Sertifikalı tohum üretimimizi yine yüzde 5 artırarak 1,2 milyon tona, tohum sektörümüzün pazar büyüklüğünü 1,4 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz.

Son 17 yılda hayvancılık desteklerimiz 60 kat artışla 33 milyar lirayı buldu. Bu yıl 6,6 milyar lira hayvancılık desteği vereceğiz. Küçükbaş sürü büyütme projesi kapsamında sürüye katılan hayvan başına ilave 100 lira destek sağlıyoruz.

Bu yıl et ithalatını daha da azaltacak ve inşallah 2022 yılında tamamen sıfırlayacağız. Küçükbaş hayvan varlığını artırarak, 56 milyon rakamını yakalamak istiyoruz.

Ülkemizin tavukçuluk üretimini garanti altına alacak bir sistemle, yılda 220 bin yerli et ve yumurta amaçlı damızlık civciv üretimi yapılmasını sağlıyoruz. Bu damızlıklar kullanılarak yılda 30 milyon tavuk üretilebilecek.

Kırsal Kalkınma Destekleme Programı kapsamında toplam 4,1 milyar lira destek verecek ve 16 bin ilave istihdam sağlayacağız.