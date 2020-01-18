Kan donduran son dakika haberi: Arabanın içerisinde 10 tane yanmış ceset bulundu!

Meksika'da görev yapan bir Cumhuriyet savcısı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Meksika eyaletinde en az 10 kömürleşmiş ceset bulunduğunu söyledi. Organize bir suçla bağlantısı olduğu üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Son günlerde ülkedeki en ciddi suç olayları arasında yerini alan 10 kişinin yakılması olayı, ülkede büyük tepkiye neden oldu. Bazı sokaklar polis ekipleri tarafından kapatılırken, yetkililer saatlerdir bölgede incelemelerde bulunuyor.

İşte kan donduran haberinden çarpıcı detaylar...