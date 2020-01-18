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Kan donduran son dakika haberi: Arabanın içerisinde 10 tane yanmış ceset bulundu!

’da görevli bir Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı son dakika açıklaması ülkede şoke etkisi yarattı. Yapılan açıklamaya göre, Meksika’da bir kamyonetin içerisinde 10 yanmış ceset bulundu. Yaşanan bu toplu katliam, uyuşturucu çetelerinin adeta terör estirdiği Pasifik Sahili'nde son aylarda kayda geçen en büyük olaylar arasındaki yerini aldı. Başkan Andres Manuel Lopez Obrador bir yıldan fazla bir süre önce askeri güçlerin (ordunun) yanı sıra sosyal programlarla yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele ederek şiddet suçlarını ülke gündeminden atacaklarına dair söz vermişti ancak ülkeden cinayet haberleri peş peşe geliyor. İşte son dakika haberine ilişkin çarpıcı detaylar...

Giriş Tarihi: 18.1.2020 20:54 ABONE OL
Kan donduran son dakika haberi: Arabanın içerisinde 10 tane yanmış ceset bulundu!

Meksika'da görev yapan bir Cumhuriyet savcısı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, eyaletinde en az 10 kömürleşmiş ceset bulunduğunu söyledi. Organize bir suçla bağlantısı olduğu üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Son günlerde ülkedeki en ciddi suç olayları arasında yerini alan 10 kişinin yakılması olayı, ülkede büyük tepkiye neden oldu. Bazı sokaklar polis ekipleri tarafından kapatılırken, yetkililer saatlerdir bölgede incelemelerde bulunuyor.

İşte kan donduran haberinden çarpıcı detaylar...

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Kan donduran son dakika haberi: Arabanın içerisinde 10 tane yanmış ceset bulundu!
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