Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika Haberi: Elazığ depremini tahmin eden kâhin Dyson Lin’den korkutan deprem uyarısı geldi! ‘Silivri büyük tehlikede…’

Haberi: depremini tahmin eden kâhin Dyson Lin’den korkutan uyarısı geldi! ‘Silivri büyük tehlikede…’

’da dün yaşanan 6.8 büyüklüğündeki sarsıntı tekrardan gerçeğini gözler önüne serdi. Yaşanan büyük sarsıntı vatandaşlar arasında büyük paniğe neden olurken, deprem kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şuana kadar yaşanan sarsıntı nedeniyle 22 vatandaş hayatını kaybederken 1243 yaralı bulunuyor. Elazığ depremi yaşandıktan sonra dikkatler deprem uzmanı ve resmi görevlilere çevrildi. Bu noktada en dikkat çeken açıklamalardan birisi Elazığ depreminden 3 gün önce uyarılarda bulunan ve depremi bilen Dyson Lin’in açıklaması oldu. Dyson Lin yeni paylaşımda bulunurken, bu sefer İstanbul için korkutan deprem senaryosunu açıkladı. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 25.1.2020 20:10 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 20:10 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Elazığ depremini tahmin eden kâhin Dyson Lin’den korkutan deprem uyarısı geldi! ‘Silivri büyük tehlikede…’

Son dönemde yaptığı tahminleri ile dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran ünlü deprem uzmanı Dyson Lin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları ile korkutan deprem uyarılarında bulundu. Dün , Malatya ve Ege'de art arda yaşanan sarsıntılar Türkiye'deki deprem gerçeğini tekrardan ortaya koyarken, bu noktada uzman yorumları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Elazığ depremini 3 gün önceden bilmesi ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü kâhin Dyson Lin, dün Elazığ'da yaşanan sarsıntının ardından çarpıcı yorumlarda bulundu. Dyson Lin, Elazığ depreminin uyarıcı niteliğinde olduğunu belirtirken, İstanbul'da çok büyük bir deprem olma olasılığından bahsetti. İşte deprem uzmanı Dyson Lin'in yaptığı son dakika paylaşımları…

ELAZIĞ DEPREMİNİ 3 GÜN ÖNCEDEN BİLMİŞTİ! KORKUTAN İSTANBUL AÇIKLAMASI!

Yaptığı doğru deprem tahminleri ile son dönemin en dikkat çekici isimlerinden olmayı başaran dünyaca ünlü deprem kâhini Dyson Lin dün yaşanan sarsıntıların ardından korkutan açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Elazığ depremini tahmin eden kâhin Dyson Lin’den korkutan deprem uyarısı geldi! ‘Silivri büyük tehlikede…’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN