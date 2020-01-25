Son Dakika Haberi: Elazığ depremini tahmin eden kâhin Dyson Lin’den korkutan deprem uyarısı geldi! ‘Silivri büyük tehlikede…’

Son dönemde yaptığı deprem tahminleri ile dikkatlerini üzerine çekmeyi başaran ünlü deprem uzmanı Dyson Lin sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımları ile korkutan deprem uyarılarında bulundu. Dün Elazığ, Malatya ve Ege'de art arda yaşanan sarsıntılar Türkiye'deki deprem gerçeğini tekrardan ortaya koyarken, bu noktada uzman yorumları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Elazığ depremini 3 gün önceden bilmesi ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü kâhin Dyson Lin, dün Elazığ'da yaşanan sarsıntının ardından çarpıcı yorumlarda bulundu. Dyson Lin, Elazığ depreminin uyarıcı niteliğinde olduğunu belirtirken, İstanbul'da çok büyük bir deprem olma olasılığından bahsetti. İşte deprem uzmanı Dyson Lin'in yaptığı son dakika paylaşımları…

ELAZIĞ DEPREMİNİ 3 GÜN ÖNCEDEN BİLMİŞTİ! KORKUTAN İSTANBUL AÇIKLAMASI!

Yaptığı doğru deprem tahminleri ile son dönemin en dikkat çekici isimlerinden olmayı başaran dünyaca ünlü deprem kâhini Dyson Lin dün yaşanan sarsıntıların ardından korkutan açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar…