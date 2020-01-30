Son Dakika Haberi: Corona salgını yayılmaya devam ediyor! Corona virüsü haritasını paylaştılar! O ülkelere yayılmaya devam ediyor

Tüm dünyanın gündemine yayılan Corona virüsü ile ilgili son dakika araştırmaları devam ediyor. Şu ana kadar 150'nin üstünde ölüme sebebiyet veren, virüsün kaynağına yönelik araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Özellikle sosyal medyada üretilen spekülasyonlar hastalığın yarasa çorbasından insanlara bulaştığına yönelik olsa da iddiaların doğruluğu henüz kanıtlanmış değil. Wuhan kentinden başlayarak kısa süre içerisinde çevre bölgelerde de etkisini gösteren virüsün çevre ülkelere yayılmaya ihtimali endişe yaratıyor. Pek çok kişi 'Corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? sorularının yanıtını araştırıyor. Öte yandan Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Corona virüsü ile ilgili bir harita yayınladı. Yayınlanan bu harita üzerinde salgının dünya üzerinde hangi ülkelerde bulunduğu ile ilgili ayrıntılara ulaşabilir, son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

CORONA VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE VAR? HARİTA İLE PAYLAŞTILAR

John Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, Çin'den yayılan corona virüsünün tüm dünya çapında takip eden çevrimiçi bir harita yayınladı. Haritada Dünya Sağlık Örgütü verileri kullanılarak hastalık bulaşanlar, iyileşen hastalar ve ölümler güncelleniyor.