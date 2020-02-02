TSK’dan İdlib hazırlığı

Esad rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneyi ve güneydoğusunda saldırılara devam ediyor. Halep'in batı mahalleleri ve kırsal bölgeleri savaş uçakları ve topçu atışları ile sürekli vuruluyor. İran destekli, Suriye rejimi karadan ilerlemeye devam ediyor. Sadece bu bölgede çatışmalardan kaçan yarım milyon insan Türkiye sınırı ve Zeytin Dalı bölgesine doğru göç ediyor. Suriye rejiminin bölgedeki ilerleyişi Türk üsleri de tehdit ediyor. Çatışmalar yüzünden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait ikmal konvoyları zaman zaman askeri üslere ulaşmakta sıkıntı çekiyor. Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını çiğneyerek Marat El Numan ilçesini ele geçiren Suriye rejimi, M4 ve M5 otoyollarının kesişme noktası olan stratejik öneme sahip Serakib ilçesine yönelmesi üzerine TSK, ilçenin güney ve kuzey hattında iki bölgede birden tahkimata başladı.

Bölgede hendek ve siperler kazan TSK, Suriye rejiminin ilerlemesine izin vermeyecek. Öncelikle Halep-İdlib-Hama-HumusŞam üzerinden Ürdün'e kadar uzanan M5 karayolu üzerinde ve hakim bölgelerde hazırlığını sürdüren TSK, karayoluna hakim bölgelere çok sayıda zırhlı araç, personel de yerleştirdi.

İdlib'de, hava destekli kara operasyonlarıyla ilerleyişini sürdürmesiyle ilgili 28 Ocak günü Milli Savunma Bakanlığı'ndan, 'İdlib'de görev yapan gözlem ve kontrol noktalarının güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime tereddütsüz karşılık verileceği' açıklanmıştı.



ESAD REJİMİ GEÇEN AY 188 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ

Suriye Müdahale Koordinatörlüğü, Beşar Esad rejimi güçleri ve destekçisi Rusya'nın İdlib'e yönelik geçen ayki saldırılarında 64'ü çocuk 188 sivilin öldüğünü bildirdi. Rejim ve Rusya'nın bölgeye yönelik geçen ayki saldırılarında 28 okul, 7 çadır kent, 11 sağlık tesisi, 9 pazar yeri, 19 ibadethane, 5 sivil savunma merkezi, 3 su ve 2 elektrik santrali, 4 fırın hedef alındı.



ABD, SURİYE'DEKİ EN BÜYÜK İKİ ÜSSÜNÜ GENİŞLETİYOR

Suriye'nin kuzeydoğusuna haftalardır lojistik ve askeri ekipmanlar gönderen ABD güçleri, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgede bulunan en büyük iki üssünü genişletmeye başladı.

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