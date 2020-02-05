3 bin 700 kişilik gemi karantinada

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan Diamond Princess kruvaziyeri, daha önce gemide seyahat eden bir yolcuda koronavirüse rastlanmasının ardından karantinaya alındı. Dev gemi, içinde yolcu ve personelin bulunduğu 3 bin 711 kişiyle Yokohama'ya geldi. Daha önce Hong Kong'da inen 80 yaşındaki bir yolcuya koronavirüs teşhisi kondu. Okinawa Adası ile Kagoshima Eyaleti'nin yanı sıra Vietnam, Hong Kong ve Tayvan'a uğrayan, ardından ise Yokohama Limanı'na döndüğü öğrenilen gemi, bu gelişme üzerine karantinaya alındı. Gemideki 3 bin 711 kişi üzerinde gerekli tıbbi muayeneler gerçekleştirildi. Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Asya genelinde çok sayıda konser ve kültür sanat etkinliği iptal ediliyor. Virüsün ortaya çıktığı Çin ana karasının yanında Hong Kong ve Makao özel idare bölgeleri ile bölge ülkeleri Güney Kore ve Singapur'da da çok sayıda etkinliğin iptal edildiği bildirildi. ABD'nin Boston Filarmoni Orkestrası Asya turnesini yapmayacağını açıklarken, Hong Kong Filarmoni Orkestrası beş konserini erteledi. Hong Konglu pop müzik şarkıcıları Andy Lau, Leon Lai ve Miriam Yeung, bu ay Hong Kong'da ve Makao ile Singapur'da vermeyi planladığı konserleri iptal etti.







HONG KONG'DA İLK ÖLÜM

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgınında ölü sayısı 425'e, 2 bin 788'inin durumu ciddi olmak üzere virüsten etkilenen kişi sayısı 20 bin 438'e çıktı. NHC, ayrıca ülkede koronavirüs salgını nedeniyle pazartesiden salıya 64 can kaybı yaşandığını, yeni tespit edilen vaka sayısının 3 bin 235 olduğunu bildirdi. Öte yandan Cin'in Vuhan kentinden tahliye edilen bir Belçika vatandaşı ile Singapur'a yaptığı iş ziyaretinde Çinli iş insanlarıyla görüşen Malezya vatandaşında yeni tip koronavirüs tespit edildi.

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