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Haberi: anneden yenidoğan bebeğe geçti! Corona virüsü korku saçmaya devam ediyor

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde pek çok ülkeye yayılan ile ilgili korkutan haberleri gelmeye devam ediyor. İlk olarak 12 Aralık tarihinde çıkan virüs, kısa sürede 20 binin üzerinde insanda görüldü ve 494 kişinin ölümüne neden oldu. Bilim insanları virüsün tedavisi için çalışmaları sürdürürken, sosyal medyada salgının hayvanlardan bulaştığı iddiası ortaya atıldı. Ancak konuyla ilgili kesin bir açıklama henüz yapılmadı. Öte yandan bugün gelen ise dünyayı dehşete düşürdü. Wuhan’da corona virüsüne yakalanan hamile bir kadın doğum yaptı ve herkesin korktuğu o gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 5.2.2020 15:17 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 15:17 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüsü anneden yenidoğan bebeğe geçti! Corona virüsü korku saçmaya devam ediyor

12 Aralık tarihinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve önüne geçilemeyen ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Virüsün nasıl yayıldığına ilişkin ortalıkta pek çok spekülasyon dönerken, dünya üzerinde pek çok kişi virüsün hayvanlardan bulaştığını belirtiyor. Konuyla ilgili uzmanlardan kesin bir bilgi gelmezken, henüz tedavisi bulunamayan rahatsızlıkla ilgili çalışmalar devam ediyor. Öte yandan bugün gelen ise dünyayı dehşete düşürdü. Wuhan'da corona virüsüne yakalanan hamile bir kadın doğum yaptı ve herkesin korktuğu o gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYA ŞOKTA! CORONA VİRÜSÜ ANNEDEN BEBEĞİNE BULAŞTI!

Tüm dünyanın tedirgin bir şekilde takip ettiği Corona Virüsü yeni doğum yapan anneden bebeğine bulaştı. Korkunç olayın ayrıntıları ise kan dondurdu…

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Son Dakika Haberi: Corona virüsü anneden yenidoğan bebeğe geçti! Corona virüsü korku saçmaya devam ediyor
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