Son Dakika Haberi: Corona virüsü anneden yenidoğan bebeğe geçti! Corona virüsü korku saçmaya devam ediyor

12 Aralık tarihinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve önüne geçilemeyen Corona Virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Virüsün nasıl yayıldığına ilişkin ortalıkta pek çok spekülasyon dönerken, dünya üzerinde pek çok kişi virüsün hayvanlardan bulaştığını belirtiyor. Konuyla ilgili uzmanlardan kesin bir bilgi gelmezken, henüz tedavisi bulunamayan rahatsızlıkla ilgili çalışmalar devam ediyor. Öte yandan bugün gelen son dakika haberi ise dünyayı dehşete düşürdü. Wuhan'da corona virüsüne yakalanan hamile bir kadın doğum yaptı ve herkesin korktuğu o gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DÜNYA ŞOKTA! CORONA VİRÜSÜ ANNEDEN BEBEĞİNE BULAŞTI!

Tüm dünyanın tedirgin bir şekilde takip ettiği Corona Virüsü yeni doğum yapan anneden bebeğine bulaştı. Korkunç olayın ayrıntıları ise kan dondurdu…