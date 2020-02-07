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nedir, nerede yaşar? taşıyıcısı olduğu iddia edilen pangolin nasıl bir hayvan?

İlk olarak Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran hakkında bir iddia gündeme geldi! Koronavirüse mi neden oluyor? , nerede yaşar? Bu araştırmalar günün en çok araştırılan ve merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Son verilere göre dünya genelinde corona virüsüne yakalanan kişi sayısı 31.515 olarak açıklanırken 638 kişi de bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Reuters'in haberine göre Çinli araştırmacılar yeni tip koronavirüsün pangolinlerden yayılmış olabileceğini ifade etti. Corona virüsü taşıyıcısı olduğu iddia edilen pangolin nasıl bir hayvan?

Giriş Tarihi: 7.2.2020 12:47 ABONE OL
Pangolin nedir, nerede yaşar? Corona virüsü taşıyıcısı olduğu iddia edilen pangolin nasıl bir hayvan?

Daha önce yarasalardan bulaştığı iddia edilen hakkında son dakika iddiası geldi. Yarasa çorbasından bulaştığı iddia edilen corona virüsünün bu kez de ismi verilen memeli hayvanlardan bulaşmış olabileceğini ifade edildi. Dünyayı tehdit eden corona virüsünü bulaştırdığı iddia edilen , nerede yaşar nasıl bir hayvan? Pangolinler nerede görülür? Tüm bu soruların cevaplarını özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz.

Ortaya çıktığı günden bu yana Çin başta olmak üzere tüm dünyanın gündemini meşgul eden corona virüsü ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Son olarak koronavirüsün yasa dışı bir şekilde ticareti yapılan "pangolin"den bulaşmış olabileceği öne sürüldü. Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıktığı günden itibaren binlerce kişide tespit edilen ve çok sayıda ölüme sebep olan hastalığın kaynağı araştırılıyor. Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen son dakika haberine göre pangolinin potansiyel corona virüsü taşıyıcısı olabileceği duyuruldu.

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Pangolin nedir, nerede yaşar? Corona virüsü taşıyıcısı olduğu iddia edilen pangolin nasıl bir hayvan?
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