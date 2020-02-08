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Rumlar Fransa'dan 240 milyon avroluk silah alacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Rum Milli Muhafız Ordusu'na () silah almak için şirketi ile 240 milyon avroluk sözleşme imzaladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.2.2020 00:12 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 00:15 ABONE OL
Rumlar Fransa'dan 240 milyon avroluk silah alacak

Politis gazetesinde yer alan haberde, RMMO'ya yeni Exocet füze bataryası ve Mistral uçaksavar füzeleri satın alınması için Fransız MBDA şirketi ile anlaşma yapıldığı belirtildi.

Haberde, anlaşmanın, 1980'li yıllardan bu yana RMMO'nun envanterinde bulunan aynı silah sistemlerinin eski versiyonlarının modernizasyonunu da öngördüğü ifade edildi.

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RMMO'nun elinde aynı silah sistemlerinin altyapısı bulunduğundan Fransız piyasasından satın alım yapılmasının daha avantajlı görüldüğü vurgulanan haberde, BUK ve TOR füzelerinin satın alındığı Rus piyasasının ise AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle "şimdilik kapalı" olduğu kaydedildi.

Haberde, Rum Savunma Bakanlığının La Tribune isimli Fransız gazetesinde, MBDA şirketi ile 240 milyon avroluk anlaşma imzalandığı yönündeki haberi doğruladığı da yer aldı.

Rumlar, Exocet MM40 BLOCK3 füzeleri için 90 milyon, MISTRAL3 füzeleri için de 150 milyon avro ödeyecek.

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Rumlar Fransa'dan 240 milyon avroluk silah alacak
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