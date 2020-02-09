SON DAKİKA: Koronavirüse neden olduğu düşünülen yara çorbası ile ilgili flaş açıklama! "Corona virüsün nedeni..."

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada onlarca ülkeyi teyakkuza geçiren corona virüs salgını hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Ölü sayısının 812'ye yükseldiği salgına yönelik Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei tarafından önemli açıklamalar yapıldı. Wei, salgınla ilgili çalışmalarda Türkiye'nin büyük desteğini gördüğünü belirtirken, "Çin'in tıbbı ve güçlü yöntemlerinin yanında, sizin de desteğinizle bu virüsün üstesinden geleceğiz" sözlerini kullandı.

YARASA ÇORBASI HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

Sosyal medyada ortaya atılan ve 'Koronavirüs yara çorbası yüzünden oldu' iddialarına da açıklık getiren Wei, yarasa çorbası videosunun çekildiği tarihe dikkat çekti. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu ayrıca, yeni tip corona virüsünün kaynağına da değindi.

İşte, son dakika haberinin detayları ve o açıklama;