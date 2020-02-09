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SON DAKİKA: Koronavirüse neden olduğu düşünülen yara çorbası ile ilgili flaş açıklama! " virüsün nedeni..."

Tüm dünyayı teyakkuza geçiren virüsü hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ederken açıklamaların da ardı arkası kesilmiyor. Konuya yönelik son açıklama, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei tarafından yapıldı. Cui Wei, mevcut kesinleşen vaka sayısını 33 bin 791 olarak açıklarken, sosyal medyada ortaya çıkan ve koronavirüse kaynaklık ettiği düşünülen yarasa çorbası için flaş açıklamalarda bulundu. Wei, yarasa çorbasının yayınlanma tarihine dikkat çekti ve corona virüsün kaynağına değindi. İşte, son dakika açıklamasını detayları...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 9.2.2020 17:17 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 17:18 ABONE OL
SON DAKİKA: Koronavirüse neden olduğu düşünülen yara çorbası ile ilgili flaş açıklama! Corona virüsün nedeni...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada onlarca ülkeyi teyakkuza geçiren virüs salgını hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Ölü sayısının 812'ye yükseldiği salgına yönelik Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei tarafından önemli açıklamalar yapıldı. Wei, salgınla ilgili çalışmalarda Türkiye'nin büyük desteğini gördüğünü belirtirken, "Çin'in tıbbı ve güçlü yöntemlerinin yanında, sizin de desteğinizle bu virüsün üstesinden geleceğiz" sözlerini kullandı.

YARASA ÇORBASI HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

Sosyal medyada ortaya atılan ve ' yara çorbası yüzünden oldu' iddialarına da açıklık getiren Wei, yarasa çorbası videosunun çekildiği tarihe dikkat çekti. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu ayrıca, yeni tip corona virüsünün kaynağına da değindi.

İşte, son dakika haberinin detayları ve o açıklama;

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SON DAKİKA: Koronavirüse neden olduğu düşünülen yara çorbası ile ilgili flaş açıklama! "Corona virüsün nedeni..."
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