Son dakika: Papua Yeni Gine’de 6.2 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de şiddetli bir deprem meydana geldi.Deprem, Papua Yeni Gine'nin ülkenin batısında, Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan Yeni Britanya Adası'nın güneyinde yerel saatle 16.00'da meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu. Yetkililer, tsunami uyarısında bulunmazken; ilk belirlemelere göre, depremde can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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