Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: Papua Yeni Gine’de 6.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika: ’de 6.2 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre ’de deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğündeki deprem, ülkenin batısındaki birçok bölgede hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde can kaybı olmadığı belirtildi. İşte Papua Yeni Gine'de meydana gelen depreme ilişkin detaylar...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 9.2.2020 11:32 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 11:35 ABONE OL
Son dakika: Papua Yeni Gine’de 6.2 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de şiddetli bir deprem meydana geldi.Deprem, Papua Yeni Gine'nin ülkenin batısında, Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan Yeni Britanya Adası'nın güneyinde yerel saatle 16.00'da meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu. Yetkililer, tsunami uyarısında bulunmazken; ilk belirlemelere göre, depremde can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

KIYAMET ALAMETLERİ NELERDİR, HANGİLERİ GERÇEKLEŞTİ? GÜNEŞ BATIDAN MI DOĞACAK? İŞTE KÜÇÜK VE BÜYÜK KIYAMET ALAMETLERİ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Papua Yeni Gine’de 6.2 büyüklüğünde deprem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN