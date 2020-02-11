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Corona virüsü dehşetinde son dakika: Uydu görüntüleri ortaya çıktı, şehrin üstünde ceset bulutu! salgını giderek yayılıyor...

Dünyayı alarma geçiren salgını hakkında son dakika haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Wuhan kentinde görülen ve onlarca ülkeye yayılan salgında son durum giderek kötüleşiyor. Ölü sayısı 1017'ye yükselirken, vaka sayısı 42 bin 638’e çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Pazartesi günü 108 ölüm ve 2 bin 478 yeni vakanın kayıtlara geçtiği bildirildi. Gelen son dakika haberi ise, salgının merkez üssü olan Wuhan'daki görüntüyü gözler önüne seriyor. Uydu görüntüleri, koronavirüsün sıfır noktası olan Wuhan üzerindeki gazların gerçekte ne anlam ifade ettiğini açıklıyor. İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 11.2.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 14:45 ABONE OL
Corona virüsü dehşetinde son dakika: Uydu görüntüleri ortaya çıktı, şehrin üstünde ceset bulutu! Koronavirüs salgını giderek yayılıyor...

Çin başta olmak üzere onlarca ülkeyi teyakkuza geçiren yeni tip corona virüsü hakkında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından uluslararası acil durum ilan edilen salgında ölüm ve vaka sayısı giderek artıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Pazartesi günü 108 ölüm ve 2 bin 478 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, ülke genelinde kesinleşmiş toplam ölümün bin 17'ye, vaka sayısının ise 42 bin 638'e çıktığı bildirildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Öte yandan, salgının sıfır noktası olan Çin'in Wuhan kentine ilişkin uydu görüntüleri de ortaya çıktı. Son dakika olarak duyurulan görüntüler, Wuhan'ın üzerindeki gazların gerçekte ne anlama geldiğini gözler önüne seriyor.

İşte, son gelişmeler...

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Corona virüsü dehşetinde son dakika: Uydu görüntüleri ortaya çıktı, şehrin üstünde ceset bulutu! Koronavirüs salgını giderek yayılıyor...
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