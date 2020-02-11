Corona virüsü dehşetinde son dakika: Uydu görüntüleri ortaya çıktı, şehrin üstünde ceset bulutu! Koronavirüs salgını giderek yayılıyor...

Çin başta olmak üzere onlarca ülkeyi teyakkuza geçiren yeni tip corona virüsü hakkında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından uluslararası acil durum ilan edilen salgında ölüm ve vaka sayısı giderek artıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Pazartesi günü 108 ölüm ve 2 bin 478 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, ülke genelinde kesinleşmiş toplam ölümün bin 17'ye, vaka sayısının ise 42 bin 638'e çıktığı bildirildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Öte yandan, salgının sıfır noktası olan Çin'in Wuhan kentine ilişkin uydu görüntüleri de ortaya çıktı. Son dakika olarak duyurulan görüntüler, Wuhan'ın üzerindeki gazların gerçekte ne anlama geldiğini gözler önüne seriyor.

İşte, son gelişmeler...