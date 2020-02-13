CIA ve BND 120’den fazla ülkeyi dinlemiş

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ABDMerkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Alman Dış İstihbarat Teşkilatı'nın (BND), 120'den fazla ülkenin yetkililerini yıllarca dinlediği ortaya çıktı. Washington Post ve ZDF'nin, ortak haberinde, iki teşkilatın, İsviçre merkezli Cyrpto AG şirketinden satılan cihazlar aracılığıyla ülkeleri gizlice dinledikleri ve bunu "yüzyılın istihbarat darbesi" olarak nitelendirdikleri belirtildi. 2'nci Dünya Savaşı'nın bittiği 1940'lardan 2000'lerin başına kadar Cyrpto'nun gizli sahipleri olan CIA ve BND'nin, aralarında Türkiye, Pakistan, İran ve Hindistan'ın da yer aldığı birçok ülkenin hükümet yetkililerini dinlediği kaydedildi.