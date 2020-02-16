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’da yapılacak anti- tatbikatı için halka uyarı

Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev'de anti- tatbikatı yapılacağı bildirilirken halka da uyarıda bulunuldu. Açıklamada, “SBU, sırasında bölge sakinlerinden, özel kuvvetlerin ve ordunun faaliyetleri ile ilgili olarak sakin kalmalarını istiyor, oluşabilecek sınırlamaları ve rahatsızlıkları anlamaya çağırıyor” ifadeleri kullanıldı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 16.2.2020 21:14 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 21:17 ABONE OL
Ukrayna’da yapılacak anti-terör tatbikatı için halka uyarı
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Kiev Bölge Başkanlığı tarafından 17-21 Şubat tarihlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı ilçeler ve Bela Tserkov kasabasında anti-terör tatbikatı gerçekleştirileceği bildirildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatı, Ulusal Muhafız Birlikleri, Ukrayna Acil Durumlar İdaresi ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin tatbikata katılacağı bildirilirken, "SBU, tatbikat sırasında bölge sakinlerinden, özel kuvvetlerin ve ordunun faaliyetleri ile ilgili olarak sakin kalmalarını istiyor, oluşabilecek sınırlamaları ve rahatsızlıkları anlamaya çağırıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca SBU, "Kişisel güvenlik maddeleri, patlayıcı maddeler ile ilgili kullanım kurallarına uymaya ve vatandaşları kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaya çağırıyor" denildi.
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Ukrayna’da yapılacak anti-terör tatbikatı için halka uyarı
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