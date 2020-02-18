60 km’lik hatta çelikten set

Suriye'de rejim güçleri günlerdir bombaladıkları Halep'in çevresindeki 30 köy ve kasabayı ele geçirdi. Rusya ve İran desteğiyle havadan ve karadan gerçekleştirdiği saldırılar yüzünden on binlerce sivil evlerini terk ederek güvenli bölgelere kaçtı. Vurulan bölgelerin Zeytin Dalı Harekatı bölgesine komşu olması nedeniyle kaçan sivillerin büyük bölümü Afrin'e gitti. Afrin-İdlib yolu üzerinde yine uzun araç kuyrukları oluştu. Suriye Ordusu'nun Halep'in batısında başlattığı operasyonlar yüzünden TSK'da son bir haftada gerçekleştirdiği sevkiyatın büyük bir kısmını bu bölgeye yaptı. Binlerce mavi bereli komando ve zırhlı araç Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarına konuşlandı. Başta Dara İzze ilçesi olmak üzere İdlib şehrinin doğusunda kalan bölgede köy köy üstlenen Mehmetçik, sadece Halep'in batısında bu bölgede onlarca askeri üs kurdu. Dara İzze'den başlayıp Eriha'ya kuzey güney yönünde uzanan hattaki üslere çok sayıda obüs, çok namlulu roket atar ve tank konuşlandırıldı. Bölgeye getirilen Obüslerin namluları Suriye Ordusu'na çevrildi.İdlib ve çevresine sevkiyatını devam eden ve Esad rejiminin ilerleyişini durdurmak için 60 km'lik alanda adeta çelik bir set çeken TSK, Cilvegözü'ne sadece 6 km mesafedeki Sarmada ilçesine bir üs daha kurdu. Bölgeye zırhlı araç ve komando takviyesi yapan Mehmetçik, çadır kampların arasında yeni bir üs inşa etti. Üssün çevresine çok sayıda ÇNRA, Obüs ve tank yerleştirildi.

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