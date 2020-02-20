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Son dakika haberi: 'den 'Schengen' üyesi ülkelere vize muafiyeti açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika haberi az önce geldi! , 2 Mart'tan itibaren Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve vatandaşlarına her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlayacak. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin, 'Schengen' ülkelerine vize muafiyeti sağlamasıyla, turizm potansiyeli, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.2.2020 08:16 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 09:19 ABONE OL
Son dakika haberi: Türkiye'den 'Schengen' üyesi ülkelere vize muafiyeti açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan çok önemli bir son dakika haberi ajanslara düştü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin, bazı Avrupa ülkelerine vize muafiyeti sağlamasına ilişkin kabul ettiği karar hakkında bir soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Avrupa Birliği (AB) Schengen bölgesi üyelerinden Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık vatandaşlarına 2 Mart'tan itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır." ifadesini kullandı.

Bu adımla, anılan ülkelerle turizm potansiyelimizin artırılmasının hedeflendiğini belirten Aksoy, öte yandan, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığını kaydetti.

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Son dakika haberi: Türkiye'den 'Schengen' üyesi ülkelere vize muafiyeti açıklaması
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