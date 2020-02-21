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Son dakika haberi: Koronavirüsten korkutan rakamlar... 'da 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve iki binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden  olan salgını 'a da sıçradı. Edinilen son dakika habere göre  İran'da koronavirüs vakası 18'e yükseldi. İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 13:46 ABONE OL
Son dakika haberi: Koronavirüsten korkutan rakamlar... İran'da 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs vakası sayısının 18'e yükseldiğini, 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran'daki ölü sayısı 4'e yükseldi.

SOLUNUM YETMEZLİĞİ ŞİKAYETLERİNDE ARTIŞ!

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade edilmişti.

Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de İran medyasına yaptığı açıklamada, son 4 günde solunum yetmezliği şikayetlerinde artış olduğunu belirtti.

Virüs hastalıklarıyla mücadele için Kum'da bir hastanenin tahsis edildiğini söyleyen Kadir, ihtiyaç olması halinde ikinci bir hastaneyi de hizmete sokacaklarını aktardı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti. Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 2 bin 5'e, virüs bulaşan kişi sayısı da 74 bin 185'e çıkmıştı.

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