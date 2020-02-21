TİKA’dan Etiyopya'daki okula eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 1590 öğrencisi olan Mekanisa Abadir Okulunun sıhhi alanlarını yenileyerek oyun parkı kurdu.

TİKA tarafından yapılan yazılı açıklamada, gönüllülerin oluşturduğu ve 24 sınıfı bulunan okulun bazı bölümlerinin yenilendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerin sağlığını olumsuz yönde etkileyen sıhhi alanlara müdahale edilerek, okul bahçesinde bulunan ve öğrencilere daha hijyenik şartlarda hizmet sunabilmek amacıyla lavabolar yenilendi. Giriş çıkışlarda ve tuvalete erişimlerinde çamura basmamaları amacıyla yürüme yolu yapılarak öğrencilere okulu sevdirmek ve dolayısıyla derslerdeki başarıyı arttırmak amacıyla okul bahçesinde bir oyun parkı kuruldu."